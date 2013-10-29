آمریکا با آزادی 55 زندانی یمنی در گوانتانامو موافقت کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، القربی وزیر امور خارجه یمن در گفتگو با روزنامه الثوره اظهار داشت: آمریکا با آزادی 55 یمنی در زندان گوانتانامو در کوبا موافقت کرده است.

وی با بیان این مطلب افزود: افرادی که آزاد خواهند شد کسانی هستند که خطرناک محسوب نمی شوند، اما در عین حال این امر نیازمند مقدماتی است. زمان آزادی این افراد مشخص نشده است.

وزیر امور خارجه یمن خاطرنشان کرد: یمن درصدد ایجاد مرکزی برای فراهم کردن مقدمات آزادی زندانیان گوانتانامو و پیگیری امور مربوط به زندانیانی است که آمریکا با آزادی شان موافقت کرده است. القربی به این نکته اشاره نکرد 55 زندانی که قرار است آزاد شوند جزء 58 نفری هستند که در سال های 2006 و 2008 تبرئه شدند اما تاکنون آزاد نشدند.

گفتنی است تعداد زندانیان یمنی در گوانتانامو از 11 سال پیش تاکنون بالغ بر 94 نفر است.