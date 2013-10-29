سطح روابط دوجانبه گیلان با استان های جنوبی روسیه باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی ظهر سه شنبه در دیدار با سرکنسول روسیه در رشت با اشاره به پیشینه روابط دو جانبه گیلان با استان های جنوبی روسیه به ویژه آستراخان افزود: انتظارات از سطح روابط باتوجه به پتانسیل ها و توانمندی های دو طرف بیشتر است.

وی اظهار داشت: دو کشور ایران و روسیه که از طریق دریای صلح و دوستی خزر با یکدیگر همسایه هستند می تواند از طریق گسترش روابط استان های گیلان و آستراخان برسطح تعاملات دو جانبه بیفزایند.

استاندار گیلان تاکید کرد: برای بهره گیری هرچه بیشتر از پتانسیل های دو طرف باید کارگروه های مشترک و تخصصی تاسیس شود.

وی همچنین با اشاره به سفر سه هزار ایرانی به آستراخان از ابتدای سال تاکنون که بخش زیادی از این افراد از تجار گیلان هستند، افزود: حضور 168 شرکت ایرانی در آستراخان وجود منطقه آزاد بندرانزلی، کار آفرینان قوی و نخبگان علمی در گیلان ظرفیت های بسیار مناسب برای افزایش همکاری های اقتصادی است.

" ماکسیم بارانوف " سرکنسول روسیه در گیلان نیز در این نشست خواستار توسعه بیشتر همکاری های دو جانبه گیلان با استان های روسیه شد.

وی در ادامه از برگزاری همایش همکاری های مشترک کشورهای حاشیه دریای خزر با حضور سران این کشورها در سال 2014 در روسیه خبرداد و افزود: باتوجه به همسایگی دو کشور باید ارتباطات بیشتری در تمامی عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، بازرگانی و فرهنگی داشته باشیم.

بارانوف با بیان اینکه استان های گیلان و آستاراخان در روابط استان های ایران و روسیه پیشتاز هستند، گفت: برقراری پروازهای دوجانبه تشکیل کمیسیون های مشترک، احداث برای تجاری گیلان در آستاراخان، افزایش همکاری های کشاورزی، گردشگری، علمی و حضور هرچه بیشتر تجار روسیه در منطقه آزاد انزلی سطح این روابط را بیش از پیش ارتقا می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرکنسول روسیه در رشت امروز ( سه شنبه ) به دیدار استاندار گیلان رفت و در زمینه توسعه روابط دو جانبه با محمد علی نجفی بحث و تبادل نظر کرد.