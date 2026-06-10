استاندار گیلان: افزایش تجارت و تبادل دانشجو با روسیه در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس ظهر چهارشنبه در حاشیه دیدار با سرکنسول جدید جمهوری فدراسیون روسیه در رشت در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: در دیدار با سرکنسول جدید فدراسیون روسیه موضوعات مهمی برای همکاری مشترک میان ایران و روسیه مورد بحث قرار گرفت.

وی افزود: همکاری‌ها در حوزه مبادله کالا و تجارت از طریق بنادر دو کشور، مرز زمینی و ریلی آستارا، تبادل دانشجو و همچنین اعزام تیم‌های ورزشی از محورهای اصلی این نشست بود.

استاندار گیلان تصریح کرد: امیدواریم با شروع به کار سرکنسول محترم روسیه در این دوره، شاهد افزایش تجارت، تبادل دانشجو و همچنین حضور تیم‌های ورزشی بین دو طرف نسبت به گذشته باشیم.

حق‌شناس خاطرنشان کرد: گیلان ظرفیت‌های بالایی برای توسعه همکاری‌های فی مابین دارد و امروز شروع کار اصول جدید روسیه در رشت رقم خورده است.

پتانسیل‌های زیادی برای همکاری با گیلان داریم

سرگئی آذراف سرکنسول جدید فدراسیون روسیه در حاشیه دیدار با هادی حق‌شناس، ضمن قدردانی از دعوت استاندار گیلان اظهار کرد: می‌دانم که روابط خوبی بین استان گیلان و مناطق روسیه برقرار است و پتانسیل‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.

سرکنسول جدید جمهوری فدراسیون روسیه در رشت تصریح کرد: همه پروژه‌ها و همه طرح‌هایی که در دست داریم را انشالله پیش خواهیم برد.