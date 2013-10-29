زندگی برای نوجوانان جاریست/ برنامه های رادیو سلامت در روز نوجوان

مهناز خرمرودی درباره روز نوجوان به خبرنگار مهر گفت: برنامه "زندگی جاریست" با ساختار ترکیبی و نمایشی همزمان با روز نوجوان به صورت ویژه به دغدغه نوجوانان و والدین آنها می پردازد.

وی با بیان اینکه نوجوانی حساس ترین دوره زندگی افراد است، ادامه داد: مهمترین دغدغه نوجوانان در این دوره کسب هویت است. از این رو در برنامه "زندگی جاریست" با پخش نمایش ها، گزارش و حضور کارشناسان و ارتباطات مردمی به این دغدغه نوجوانان و والدین آنها پاسخ داده می شود.

مدیر گروه سلامت روان و خانواده شبکه رادیویی سلامت در پایان اظهارکرد: یک روز از هفته برنامه "زندگی جاریست" به موضوعات مرتبط با نوجوانان همچون ویژگی های دوره نوجوانی، ارتباط نوجوانان با سیستم های ارتباطی و ... می پردازد.

"زندگی جاریست" از ساعت 10:20 الی 11 صبح هر روز از شنبه تا پنجشنبه به تهیه کنندگی فرانک ترابی و زهراسرمعلی از شبکه رادیو سلامت روی آنتن می رود.