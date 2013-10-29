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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۸:۲۳

زندگی برای نوجوانان جاریست/ برنامه های رادیو سلامت در روز نوجوان

زندگی برای نوجوانان جاریست/ برنامه های رادیو سلامت در روز نوجوان

مدیر گروه سلامت روان و خانواده شبکه رادیویی سلامت از پخش برنامه های این شبکه همچون "زندگی جاریست" همزمان با روز نوجوان با محوریت نوجوانان خبر داد.

مهناز خرمرودی درباره روز نوجوان به خبرنگار مهر گفت: برنامه "زندگی جاریست" با ساختار ترکیبی و نمایشی همزمان با روز نوجوان به صورت ویژه به دغدغه نوجوانان و والدین آنها می پردازد.

وی با بیان اینکه نوجوانی حساس ترین دوره زندگی افراد است، ادامه داد: مهمترین دغدغه نوجوانان در این دوره کسب هویت است. از این رو در برنامه "زندگی جاریست" با پخش نمایش ها، گزارش و حضور کارشناسان و ارتباطات مردمی به این دغدغه نوجوانان و والدین آنها پاسخ داده می شود.

مدیر گروه سلامت روان و خانواده شبکه رادیویی سلامت در پایان اظهارکرد: یک روز از هفته برنامه "زندگی جاریست" به موضوعات مرتبط با نوجوانان همچون ویژگی های دوره نوجوانی، ارتباط نوجوانان با سیستم های ارتباطی و ... می پردازد.

"زندگی جاریست" از ساعت 10:20 الی 11 صبح هر روز از شنبه تا پنجشنبه به تهیه کنندگی فرانک ترابی و زهراسرمعلی از شبکه رادیو سلامت روی آنتن می رود.

کد مطلب 2165277

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