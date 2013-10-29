تیم انتظار بجنورد پدیده مشهد را مغلوب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه هفتم آبان ماه، از سری رقابت های لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور و از گروه سوم این مسابقات، تیم های انتظار بجنورد و پدیده مشهد در ورزشگاه تختی بجنورد به مصاف هم رفتند.

در این دیدار نماینده بجنورد با دو گل رضا اکبرزاده و سعید قادری موفق شد میهمان خود را شکست دهد و با 10 امتیاز همچنان در رده دوم جدول 9 تیمی باقی ماند.

هفته گذشته انتظار بجنورد در هفته چهارم این مسابقات در ورزشگاه ساری، در دیدار برابر تیم دارو سازی وتاک این شهر به تساوی یک بر یک رسید و با کسب هفت امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد.

مرحله گروهی فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول فوتبال رده سنی جوانان باشگاه‌های کشور در چهار گروه 9 تیمی در حال برگزاری است و انتظار بجنورد به عنوان تنها نماینده خراسان شمالی، در گروه سوم این مسابقات قرار دارد.

هم اکنون در پایان هفته پنجم این مسابقات در گروه سوم تیم های دخانیات رشت، پیام انتظار بجنورد و تراکتور سازی تبریز به ترتیب در رده های اول تا سوم قرار دارند.

انتظار بجنورد برای سومین سال متوالی است که در لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور حضور دارد اما به دلیل عدم حمایت مالی کافی، تاکنون موفق به صعود به لیگ برتر فوتبال جوانان کشور نشده است.