350 مهمان داخلی و خارجی در مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی حضور دارند/ برگزاری نمایش آئینی سنتی لرستان

حمید نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات کشتی پهلوانی جهان با حضور 37 کشور دنیا در استان لرستان برگزار می شود.

وی برگزاری این مسابقات در استان لرستان را یک رویداد مهم ورزشی، فرهنگی، اقتصادی و ... دانست و افزود: در این مسابقات مسئولان کشوری، سفرای خارجی، وزیر ورزش و جوانان و ... حضور خواهند داشت.

مسئول روابط عمومی و رسانه مسابقات کشتی پهلوانی جهان با تاکید بر ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی استان در راستای برگزاری هرچه بهتر این مسابقات عنوان کرد: در این راستا استاندار لرستان تلاشها و زحمات فراوانی برای برگزاری این مسابقات داشته اند.

نوروزی همچنین با تقدیر از عملکرد برخی دستگاههای اجرایی استان مانند اداره کل ورزش و جوانان لرستان افزود: با این وجود برخی دستگاههای اجرایی استان مانند میراث فرهنگی و صنایع دستی همکاری مطلوبی در راستای اهدا بسته های فرهنگی بین ورزشکاران و افراد شرکت کننده در این مسابقات نداشته اند.

وی با بیان اینکه اسپانسر برگزاری مسابقات کشتی پهلوانی جهان بانک آرمان است عنوان کرد: در مجموع حدود دو میلیارد تومان برای برگزاری این مسابقات در استان هزینه خواهد شد.

مسئول روابط عمومی و رسانه مسابقات کشتی پهلوانی جهان با بیان اینکه به نفرات اول این دوره از مسابقات 30 هزار دلار اهدا خواهد شد عنوان کرد: همچنین به نفرات دوم 20 هزار دلار و به نفرات سوم و چهارم به ترتیب هفت هزار و 500 دلار اهدا می شود.

آئین سنتی چاوشی خوانی لری در افتتاحیه مسابقات کشتی پهلوانی جهان برگزار می شود

مسئول روابط عمومی و رسانه مسابقات کشتی پهلوانی جهان همچنین از برگزاری آئین چاوشی خوانی لری در مراسم افتتاحیه مسابقات کشتی پهلوانی جهان خبر داد.

نوروزی یکی از برنامه های پیش بینی شده در مراسم افتتاحیه مسابقات کشتی پهلوانی جهان برگزاری آئین چاوشی خوانی لری است، گفت: همچنین برگزاری نمایش آئینی سنتی با حضور 40 بازیگر که معرفی کننده آداب و رسوم مردم استان لرستان است از دیگر برنامه های پیش بینی شده در افتتاحیه این مسابقات محسوب می شود.

مسئول روابط عمومی و رسانه مسابقات کشتی پهلوانی جهان اجرای رقص باستانی با عنوان خورشید را یکی دیگر از این برنامه ها برشمرد و افزود: در مجموع استارت کار اجرایی این مسابقات از 40 روز پیش زده شده است.

نوروزی تعداد ورزشکاران، مهمانان خارجی، داخلی و مسئولان شرکت کننده در این مسابقات را بین 300 تا 350 نفر عنوان کرد.

