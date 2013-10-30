به گزارش خبرنگار مهر، علی دولتشاهی عصر چهارشنبه در مراسم رونمایی از تندیس جدید میدان "جهان پهلوان تختی" اظهار داشت: در این دوره از مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی ورزشکارانی از 30 کشور دنیا حضور خواهند داشت.

وی با اشاره به حضور کشتی گیرانی از پنج قاره در این رقابتها، بیان داشت: در میان کشتی گیرانی که در این دوره از مسابقات جام جهانی حضور دارند هفت نفر از آنها دارای عنوان المپیکی و جهانی هستند.

رئیس ستاد برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی عنوان کرد: تیم ملی ایران نیز برای حضور در این مسابقات آمادگی خوبی دارد و نمایندگان مختلفی هم از لرستان و هم دیگر استانها برای ایران به میدان خواهند رفت.

دولتشاهی ابراز امیدواری کرد که تیم ایران با درخشش ورزشکاران بنام خود جایگاه خوبی در این رقابتها کسب کند.

وی همچنین به مهمانان و سخنرانان این مسابقات اشاره کرد و بیان داشت: برنامه ریزی شده است که در این دوره از مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی میزبان معاون اول و همچنین مشاور عالی رئیس جمهوری باشیم.

رئیس ستاد برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی یادآور شد: مسابقات جام جهانی کشتی پهلوانی بزرگترین مسابقه ورزشی تاریخ لرستان محسوب می شود.