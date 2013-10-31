کسر امتیاز از تیم های فوتبال لیگ برتر بر اساس آیین نامه انضباطی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان شامگاه روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران تبریزی اظهار کرد: تاکنون از پنج تیم لیگ برتر به دلایل مختلف انضباطی، یک امتیاز کسر شده و این تصمیم شامل دو سه تیم خاص نخواهد بود.

وی ادامه داد: کسر امتیاز از تیم های لیگ برتر بر اساس آیین نامه انضباطی صورت گرفته و شامل تمام تیم هایی که از این آیین نامه تخلف کنند، می شود.

کفاشیان گفت: حضور چند تیم از فوتبال آذربایجان شرقی در لیگ های مختلف کشور وظیفه همه ما را سنگین تر کرده و اگر هر فردی حتی آقای ششگلانی در انجام این وظایف کوتاهی کند، در مجمع بازخواست خواهد شد.

وی اظهارداشت: در حال حاضر فوتبال تبریز از قطب‌های کشور به شمار رفته و درخشش تراکتورسازی فراتر از مسابقات و در سطح بین‌المللی است.

رئیس فدارسیون فوتبال کشورمان همچنین در خصوص تیم مس سونگون و مشخص شدن تبانی تیم البدر که جایگزین مس در لیگ یک شده است، عنوان کرد: کمیته استیناف و انضباطی مستقل از فدراسیون عمل می کنند و هر رایی از سوی این دو کمیته صادر شود، اجرا خواهد شد.