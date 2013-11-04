رای استیناف در مورد پرسپولیس و تراکتور منتظر امضای نبی

علیرضا صالحی رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در گفتکو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: کمیته استیناف در مورد کسر یک امتیاز از دو تیم پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز رای نهایی را صادر کرد اما نتیجه رای ما مشخص نشده است.
وی اضافه کرد: این رای بصورت دست نوشته، صادر شده است که باید تایپ شود و در نهایت برای ابلاغ به امضای مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال برسد. در این شرایط نمیتوان گفت کسر یک امتیاز از دو تیم پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز تائید شده است یا خیر؟
رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در مورد زمان پروسه امضای این رای هم اینگونه پاسخ داد: حداقل یک هفته زمان لازم است تا این رای امضا شده و در نهایت اطلاع رسانی شود.
صالحی همچنین با اشاره به اینکه آئیننامه جدید کمیته انضباطی به تائید مجمع نرسیده، گفت: در آئیننامه فعلی بحث کسر امتیاز از تیمها وجود دارد اما در آئیننامهای که در مجمع تائید نشد و قرار است در مجمع بعدی ارائه شود، احتمال حذف این قانون وجود دارد.
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