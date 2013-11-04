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۱۳ آبان ۱۳۹۲، ۱۳:۰۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

رای استیناف در مورد پرسپولیس و تراکتور منتظر امضای نبی

رای استیناف در مورد پرسپولیس و تراکتور منتظر امضای نبی

رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اعلام کرد رای کمیته استیناف در مورد پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز صادر اما هنوز اعلام نشده است زیرا باید به امضای دبیرکل فدراسیون هم برسد.

علیرضا صالحی رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در گفتکو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: کمیته استیناف در مورد کسر یک امتیاز از دو تیم پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز رای نهایی را صادر کرد اما نتیجه رای ما مشخص نشده است.

وی اضافه کرد: این رای بصورت دست نوشته، صادر شده است که باید تایپ شود و در نهایت برای ابلاغ به امضای مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال برسد. در این شرایط نمی‌توان گفت کسر یک امتیاز از دو تیم پرسپولیس و تراکتورسازی تبریز تائید شده است یا خیر؟

رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در مورد زمان پروسه امضای این رای هم اینگونه پاسخ داد: حداقل یک هفته زمان لازم است تا این رای امضا شده و در نهایت اطلاع رسانی شود.

صالحی همچنین با اشاره به اینکه آئین‌نامه جدید کمیته انضباطی به تائید مجمع نرسیده، گفت: در آئین‌نامه فعلی بحث کسر امتیاز از تیم‌ها وجود دارد اما در آئین‌نامه‌ای که در مجمع تائید نشد و قرار است در مجمع بعدی ارائه شود، احتمال حذف این قانون وجود دارد.

کد مطلب 2168927

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