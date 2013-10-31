14تیپ گیاهی آسیب دیده کویر میقان اراک احیا شد/اجرای طرح ترسیب کربن در محلات

یوسف یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این گیاهان شامل قره داغ، آتریپلکس و...با ارزش و دائمی شناخته شده اند که اصلاح و احیاء اراضی کویری، این گیاهان بومی را که روبه انقراض بودند مجداً احیا و اصلاح شدند.



یوسفی از اجرای 20 هزار هکتار عملیات بیولوژیکی در کویر میقان خبر داد و اظهارداشت: از فعالیت های سازنده و مهم در محدوده كویر میقان اراك به عنوان كانون بحرانی و فرسایش بادی، اجرای 20 هزار هکتار عملیات بیولوژیکی است كه با اجرای این عملیات، بیش از 95 درصد کانون بحرانی فرسایش بادی مذکور کنترل شده است.

بیش از 95 درصد کانون بحرانی فرسایش بادی کنترل شد



وی ادامه داد: بوته كاری و بذركاری و مدیریت منابع با مشاركت های مردمی و دولتی نقش بسزایی در جلوگیری از فرسایش خاك و بروز پدیده ریزگردها دارد در راستای كاشت گیاهان مقاوم به خشكی، بیش 15میلیون و 800هزار اصله نهال قره داغ و آتریپلكس تولید شده است.

مدیرکل اداره منابع طبیعی وآبخیزداری استان مرکزی خاطر نشان كرد: اجرای طرح پرورش و حوان سازی بوته های آتریپلكس در سطح هشت هزار و 500هکتار، جمع آوری بذرقره داغ و آتریپلکس 37تن، بذرکاری 26 هزار و500 هکتار و بوته کاری به مساحت بیش از 52 هزار هکتاراز دیگر اقدامات این اداره كل در سال های گذشته است.

وی گفت: با اقدامات انجام شده در کویر میقان روستاهای اطراف بویژه شهر داودآباد از نظر کشاورزی و تولید گوشت یکی از قطبهای استان شناخته شده است.

یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: بهره برداری های بی رویه ازمنابع طبیعی تجدیدشونده و به خصوص پوشش گیاهی درمناطق خشک ریشه در فقر مردم ساکن در این مناطق دارد که برای کاهش این تخریب ها و رسیدن به توسعه پایدار ضرورت دارد به منابع انسانی و مسائل اقتصادی و اجتماعی و منابع طبیعی توجه بیشتری شود.

اجرای طرح ترسیب کربن درمنطقه گل چشمه شهرستان محلات

وی از اجرای طرح ترسیب کربن درمنطقه گل چشمه شهرستان محلات به منظور حفاظت از منابع طبیعی خبر داد و افزود: پروژه ترسیب کربن برنامه ای مشترک بین دولت جمهوری اسلامی ایران، برنامه عمران ملل متحد وتسهیلات جهانی زیست محیطی است،که فازاول آن از10 سال گذشته شروع شده، فازدوم آن درسال 2010میلادی به مدت پنج سال بااعتباری بالغ بر دو میلیون دلاردرسطح 40 روستا در مساحت 200هزار هکتار به تصویب رسیده است.

یوسفی با بیان اینکه موضوع اصلی پروژه ،ترسیب یا جذب دی اکسیدکربن اضافی جو به منظورکاهش اثرات ناشی ازافزایش گازهای گلخانه ای و گرمایش زمین است تصریح کرد: در این استان پروژه ترسیب کربن که ازسال چند سال گذشته شروع شده که ازجمله میتوان به پروژه ورمی کمپوست، بیوگاز، گرمابه های خورشیدی، عرقگیری ازگیاهان وپروژه کشت گیاهان درمراتع تخریب یافته اشاره کرد.

وی با بیان اینکه اجرای این این پروژه ها دارای جنبه های متفاوتی ازجمله برنامه ریزی ازپایین، تکیه برمشارکت مردم، برنامه ریزی همساز با توسعه پایداراست گفت: توسعه پایداربه معنی واقعی درمنطقه اجرای پروژه خوبی مشاهده می گردد.

وی بیان داشت:منابع طبیعی سرمایه ملی است ،بایدازطریق مختلف وبا اجرای پروژه های مناسب همچون ترسیب کربن جلوگیری شود.