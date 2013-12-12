رفع تصرف بیش از 850 هکتار از اراضی ملی استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامعباس فراهانی افزود: این میزان اراضی را متصرفین به طور غیرقانونی تصرف کرده بودند که مراجع قضایی حکم خلعیت آنان صادر و به بیت المال باز گردانده شده است.

وی افزود:در این مدت نیز 141 فقره پرونده علیه متصرفین اراضی ملی تشکیل و به مراجع ذی صلاح تحویل شده است.

وی اظهار داشت: در استان مرکزی دو میلیون و 120 هزار هکتار اراضی ملی وجود دارد که حفاظت از آنها بر عهده نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی استان است.

فراهانی با اشاره به اینکه در راستای اقدامات پیشگیرانه از 290 هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف شده است خاطر نشان کرد:اقدامات پیشگیرانه در حفاظت از عرصه های منابع طبیعی در قالب گشت های حفاظتی به طور مستمر در سطح استان در حال پیگیری است و در تمام ایام شبانه روز از عرصه های ملی و منابع طبیعی گشت،مراقبت و حفاظت می شود.