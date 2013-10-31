الحاق فارس به خلیج فارس ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قادری پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تذکرات لازم به برخی از نمایندگان و ائمه جمعه استان هرمزگان در خصوص اعتراض به مصوبه دولت داده شده، تاکید کرد: بحث اتصال استان فارس به خلیج فارس کاری قانونی و انجام شده است.

وی تصریح کرد: این اتصال هیچگونه مشکل قانونی ندارد و در حال حاضر نیز مراحل رسمی خود را طی می کند.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حد فعالیت نمایندگان مجلس مشخص است، یادآور شد: در بخش تقسیمات کشوری بیش از اندازه اعتراض کردن جایز نیست.

نمایندگان فارس مدیران نالایق را تایید نمی کنند

قادری در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص وضعیت انتخاب مدیران کل استان فارس، گفت: طی دیداری که با استاندار فارس داشته ایم نقطه نظرات مختلف را بیان کردیم که خوشبختانه استاندار فهیم فارس در این خصوص توجه مناسبی دارد.

وی یادآور شد: در بحث انتخاب مدیران باید به شاخص های مدیریتی و فعالیت آنها توجه شود نه اینکه به واسطه تغییر دولت تمامی مدیران را تعویض کرد.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان استان فارس به هیچ عنوان مدیران نالایق را برای حضور در ادارات کل تایید نمی کنند.

قادری تاکید کرد: هیچکس نمی تواند بگوید که نمایندگان و ائمه جماعات در انتخاب مدیران جایگاهی ندارند زیرا نظر آنها نیز در تایید مدیران شرط است.

وی تصریح کرد: همراه بودن با تفکرات دولت جدید برای تصدی مدیریت کافی نیست بلکه باید کار آمدی و تجربه نیز مد نظر قرار داشته باشد.

فارس تقسیم نمی شود

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص برخی از فعالیت ها برای جدا شدن بخش جنوبی استان فارس، گفت: ما مخالف توسعه و پیشرفت نقاط مختلف استان فارس نیستیم اما با اتصال فارس به خلیج فارس بحث تقسیم شدن استان از این منطقه غیر ممکن است.

قادری تاکید کرد: هر منطقه که فکر می کند که می تواند خود را جدا کند و این حرکت برای پیشرفت مردم آنها مناسب است ما مخالفتی نداریم اما این حرکت در منطقه جنوبی استان فارس غیر ممکن است.