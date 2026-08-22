احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هفته دولت و اهم اقدامات اجرایی امسال را تشریح و اظهار کرد: مدیریت شهری گلپایگان با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، بهسازی معابر، توسعه فضای سبز، افزایش ایمنی زیرساخت‌ها و تقویت برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، پروژه‌ها و خدمات گسترده‌ای را در سطح شهر دنبال کرده است.

وی با اشاره به اقدامات حوزه عمران و بهسازی معابر افزود: فاز دوم بهسازی کوچه مسجد حاجی با هدف بهبود کیفیت عبور و مرور، سامان‌دهی محیط پیرامونی و افزایش رضایتمندی ساکنان منطقه اجرایی شد.

وی خاطرنشان کرد: به‌منظور رفع نقاط آسیب‌دیده و افزایش ایمنی تردد در سطح شهر، عملیات لکه‌گیری آسفالت معابر نیز در گستره‌ای بالغ بر ۱۰ هزار مترمربع اجرا شده است.

به گفته وی شهرداری در کنار اقدامات عمرانی و خدماتی، در تمامی برنامه‌های فرهنگی، ملی و مذهبی شهرستان حضوری فعال و همراه داشته و با مشارکت در اجرای برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی، در مسیر گسترش مشارکت شهروندی و پویایی اجتماعی شهر گام برداشته است.

وی با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر تأکید کرد: شهرداری گلپایگان با همراهی شورای اسلامی شهر و شهروندان و تعامل با دستگاه‌های اجرایی شهرستان، اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و ارائه خدمات پایدار، شفاف و باکیفیت را با جدیت دنبال خواهد کرد.