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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۳۶

خدمت‌رسانی و ارتقای کیفیت زندگی محور اقدامات مدیریت شهری گلپایگان است

خدمت‌رسانی و ارتقای کیفیت زندگی محور اقدامات مدیریت شهری گلپایگان است

گلپایگان - شهردار گلپایگان با تشریح اقدامات مدیریت شهری در سال ۱۴۰۵، از اجرای پروژه‌های گسترده عمرانی، بهسازی معابر شهری خبر داد.

احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هفته دولت و اهم اقدامات اجرایی امسال را تشریح و اظهار کرد: مدیریت شهری گلپایگان با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، بهسازی معابر، توسعه فضای سبز، افزایش ایمنی زیرساخت‌ها و تقویت برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، پروژه‌ها و خدمات گسترده‌ای را در سطح شهر دنبال کرده است.

وی با اشاره به اقدامات حوزه عمران و بهسازی معابر افزود: فاز دوم بهسازی کوچه مسجد حاجی با هدف بهبود کیفیت عبور و مرور، سامان‌دهی محیط پیرامونی و افزایش رضایتمندی ساکنان منطقه اجرایی شد.

وی خاطرنشان کرد: به‌منظور رفع نقاط آسیب‌دیده و افزایش ایمنی تردد در سطح شهر، عملیات لکه‌گیری آسفالت معابر نیز در گستره‌ای بالغ بر ۱۰ هزار مترمربع اجرا شده است.

به گفته وی شهرداری در کنار اقدامات عمرانی و خدماتی، در تمامی برنامه‌های فرهنگی، ملی و مذهبی شهرستان حضوری فعال و همراه داشته و با مشارکت در اجرای برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی، در مسیر گسترش مشارکت شهروندی و پویایی اجتماعی شهر گام برداشته است.

وی با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر تأکید کرد: شهرداری گلپایگان با همراهی شورای اسلامی شهر و شهروندان و تعامل با دستگاه‌های اجرایی شهرستان، اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و ارائه خدمات پایدار، شفاف و باکیفیت را با جدیت دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6924009

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