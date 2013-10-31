سلامت جامعه در گرو سلامت خانواده است/ افزایش آمار طلاق

به گزارش خبرنگار مهر،‌ شهیندخت مولاوردی قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار با آیت الله العظمی نوری همدانی بیان کرد: با توجه به اهمیتی که نظام اسلامی ایران برای خانواده و زن قائل است، هر 2 حوزه نیازمند توجه و حمایت کافی است.

وی با بیان اینکه آسیب‌های بسیاری بنیان خانواده‌ها را تهدید می‌کند که لازم است مورد توجه قرار گیرد، افزود: بر اساس آمار ثبت احوال متاسفانه در 6 ماهه نخست سالجاری نسبت به سال گذشته آمار طلاق هفت درصد افزایش و آمار ازدواج پنج درصد کاهش یافته است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: با توجه به بی عدالتی‌هایی که در داخل خانواده نسبت به زنان صورت می‌گیرد مقام معظم رهبری فرمودند که باید قوانینی وضع شود تا زن در خانواده محترم شمرده شود که وضع این قوانین نیازمند استفاده از رهنمودهای مراجع تقلید است.

ارائه الگویی از سبک زندگی اسلامی و ایرانی به جهانیان

وی بیان کرد: با توجه به اینکه در ایران حکومت شیعی برقرار است فرصت پاسخگویی به نیازهای زمان فراهم است تا الگویی از سبک زندگی اسلامی و ایرانی را به جهانیان ارائه دهد.

مولاوردی ادامه داد: فرصت را غنیمت شمرده ایم تا دست نیاز خود را به سوی مراجع دراز کنیم تا خانواده‌ها و زنان را به سرمنزل مقصود برسانیم.

وی با اشاره به اینکه سلامت جامعه در گروی سلامت خانواده است، افزود: با توجه به تحولات ایجاد شده در کشور ما و افزایش روزافزون دانش آموختگی دختران که مشارکت اجتماعی آنها را می طلبد باید الگوهای بزرگی که در صدر اسلام حضور داشتند را بر آنها ترسیم کرد.

وی بیان کرد: با توجه به تاکیدات امام خمینی(ره) که زنان باید در امور ممکلت دخالت کنند نیازمند سیاست درست و تبیین راه برای برداشتن قدم های صحیح است.

