12 هزار نفر با درآمد 20 میلیونی یارانه می گیرند/بدهی 60 هزار میلیاردی دولت قبلی به صندوق های بیمه

علی ربیعی در حاشیه همایش ملی روز خانواده و تکریم بازنشستگان کشوری در جمع خبرنگاران گفت: بانک‌های اطلاعاتی کار خود را برای شناسایی اقشار جامعه آغاز کرده‌اند در ارتباط با موضوع یارانه‌ها پایه‌های آماری کشور خیلی قوی نیست و از دو جهت برخودار و مستحق می‌توان افراد جامعه را شناسایی کرد.

وی افزود: دولت قبلی 60 هزار میلیارد تومان بدهی برای صندوق های بیمه بر جا گذاشته است. زمانی که این موضوع را در جلسه هیات دولت گفتم رئیس جمهور تعجب کرد و دستور داد دو کمیسیون در این رابطه تشکیل شود.

ربیعی با اشاره به اینکه قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران بار مالی بسیار زیادی به همراه دارد، تصریح کرد: بدهی‌های دولت به صندوق‌های بیمه‌ای 60 هزار میلیارد تومان است؛ اما باید قانون همسازی را نیز مد نظر قرار دهیم و به صورت جزء به جزء و تدریجی موضوع را پیش ببریم.

وی از طرح راه‌اندازی تعاونی‌های ویژه بازنشستگان خبر داد و گفت: مبلغی که برای این طرح در نظر گرفته شده 20 میلیون تومان است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به بازنشستگان کشوری و صندوق تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: جامعه ما به سمت بحران پا به سن گذاشتی پیش می‌رود و ما باید مراکز پژوهش آینده نگری برای سالمندان که تعطیل شده بود را احیا کنیم.

وی افزود: جامعه‌ای پویاست که بزرگانش دارای ارج و منزلت باشد و به عنوان افرادی که کنار گذاشته می‌شوند به آنها نگاه نشود.



