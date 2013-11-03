شهرداری ورامین با پیروزی آغاز کرد/ سه امتیاز شیرین برای دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات صبح امروز یکشنبه در خانه تکواندو آغاز شد که در اولین دیدار دانشگاه آزاد به مصاف ملی حفاری رفت. دانشگاه که ترکیب جوانی را به میدان فرستاد به زحمت 5 بر 3 برنده از میدان خارج شد. برای دانشگاهی که در ترکیب خود نه یوسف کرمی را داشت و نه باقری معتمد را، آرمین هادی پور، داود عبدالرضایی ، علیرضا نصر آزادانی، حسین آقا زاده و سعید رجبی 5 تکواندو پیروز بودند. اما ملی حفاری که محمد علی بسحاق مدیرفنی خود را روی صندلی مربیگری داشت، توسط روح الله ابراهيمی، احسان نقیب زاده و مرتضی شیری به پیروزی رسیدند.

اما شهرداری ورامین با هدایت پیام خانلرخانی 6 بر 2 از سد تیم تازه وارد شهرداری اندیشه گذشت. خانلرخانی که به بهنام اسبقی دارنده مدال طلای 2013 جهان استراحت داده بود با ابوالضل يعقوبی، محمد خمسه، صادق موسوی، مهران عسگری، حمیدرضا بیات و سجاد مردانی شش پیروزی انفرادی کسب کرد. محمد جوادی مهدوی و عارف فرشاد مهر هم شاگردان پیروز هوشیار دیندار در تیم اندیشه بودند.

در ادامه این مسابقات از ساعت 14 استیل البرز با قوامین ناجا و جوانه با سلحشور ديدار می کنند.