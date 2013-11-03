با شعار مرگ بر آمریکا مخالفت با سلطه گری و زورگویی استکبار جهانی را نشان خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر متن بیانیه نمایندگان مجلس به مناسبت روز 13 آبان به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

13 آبان از روزهایی است هک در تاریخ انقلاب اسلامی گران بار از حوادث سرنوشت ساز گوناگون است، تبعید امام خمینی(ره) به دلیل مخالفت با کاپیتولاسیون درسال 43، کشتار دانش آموزان در دانشگاه تهران در سال 57 و سرانجام تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 58 در ابعاد مختلف و در عین حال به هم پیوسته از اهمیت این روز است.

ما نمایندگان مجلس نهم که به نمایندگی ملت ایران در دفاع از آرمان های آنها و ارزش های انقلاب اسلامی و پیروی از امام راحل و مقام معظم رهبری افتخار می کنیم در راستای مبارزات استکبارستیزانه و استقلال طلبانه ملت، همراه با مردم در سراسر کشور در تظاهرات 13 آبان شرکت خواهیم کرد و با شعار مرگ بر آمریکا عزم و اراده خود را در مخالفت با سلطه گری و زورگویی استکبار جهانی نشان خواهیم داد.