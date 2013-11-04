فروش 100 میلیونی "باغ ارغوانی"/ موزه هنرهای معاصر دو اثر خرید

حبیب‌الله صادقی، هنرمند نقاش و مدیر اسبق موزه هنرهای معاصر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند فروش آثار نمایشگاهش با نام "باغ ارغوانی" در گالری ساربان توضیح داد: در این نمایشگاه دو بخش از آثارم روی دیوار رفته است که در یک بخش به نام "خانه پدری" به نوستالوژی‌های دوران کودکی‌ام پرداخته‌ام.

وی افزود: در قسمت دیگر نمایشگاهم به آنچه که در این چند سال دنبال کرده‌ام یعنی نقاشی تغزلی پرداخته‌ و راه این چندسال اخیر را ادامه داده‌ام.

وی در مورد فروش این نمایشگاه تا هفته دوم آن توضیح داد: تاکنون فروش نمایشگاهم به حدود 100 میلیون تومان رسیده که فروشی مطلوب و قابل اعتناست.

همچنین طبق گفته‌های مسئولان گالری ساربان، دو اثر از آثار این هنرمند را نیز موزه هنرهای معاصر تهران برای گنجینه خود خریداری کرده است.

نمایشگاه "باغ ارغوانی" جمعه 3 آبان ماه شد و تا 20 آبان ماه همه روزه به‌جز سه‌شنبه‌ها از ساعت 16 تا 20 در گالری ساربان دایر است.

دبیر سومین جشنواره هنر مقاومت پیش از این در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر در مورد فروش آثار در این نمایشگاه بیان کرده بود که من همان زمان هم که مدیر مرکز امور هنرهای تجسمی وزارت ارشاد بودم بر اقتصاد سالم هنر تاکید داشتم و معتقدم که هر هنرمند که با عشق کار کند و با یک حس عاشقانه تابلو خلق کند در فروش هم موفق خواهد بود. من از پنجره مالی به نمایشگاه نگاه نمی‌کنم. دغدغه‌هایم به تصویر کشیدن هنر اجتماعی و هنر آرمانی در قالب هنر تغزلی است.