پرچم سیاه بر گنبد حرم مطهر رضوی برافراشته شد/اعلام عزای سالار شهیدان در بارگاه امام هشتم (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که همه ساله در آخرین روز ماه ذی‌الحجه برگزار می شود خادمان حرم رضوی با قرائت صلوات خاصه و مرثیه‌سرایی و عزاداری پرچم گنبد و پوشش ضریح حرم مطهر رضوی را تعویض کردند

در این مراسم پرچم حرم مطهر رضوی به نشانه فرا رسیدن ماه محرم تعویض شده و به رنگ مشکی در ‌می‌آید و تا سه روز پس از شهادت امام رضا(ع) بر گنبد بارگاه منور رضوی برافراشته است.

مراسم تعویض پرچم گنبد حرم مطهر امام رضا(ع) به صورت رسمی سه بار در آغاز ماه محرم، ماه ربیع الاول و میلاد امام رضا(ع) با حضور خیل زائران و مجاوران، توسط خدام حرم مطهر برگزار می شود.

گفتنی است مراسم سنتی صلات نیز یکم ماه محرم‌الحرام با حضور زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی به عنوان اعلام عزای سالار شهیدان در حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) برگزار می‌شود که در آن خادمان حرم رضوی پس از تلاوت قرآن کریم و مرثیه‌سرایی، با طنین انداز کردن نوای "این هلال ماه غم، یا هلال زینب است، اهل عالم را همه واحسینا برلب است، تسلیت یابن الحسن، تسلیت یابن الحسن"، به سوی گلدسته‌های حرم ملکوتی امام هشتم (ع)حرکت می‌کنند.

در این آئین خادمان بر بلندای گلدسته‌های صحن آزادی، شعر معروف محتشم کاشانی "باز این چه شورش است" را هم‌خوانی می‌کنند.