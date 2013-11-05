محرم و صفر فرصتی برای احیای دین و جهاد اکبر است/ ضرورت تشکیل انجمن صنفی روحانیت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر دوشنبه با بیان این مطلب ظهر سه شنبه با بیان این مطلب در گردهمایی ائمه جماعات، وعاظ و خطبای شهرستان اراک افزود:

وی با تاکید بر ضرورت تجهیز روحانیون به تکنولوژی های روز دنیا گفت: مبلغان دینی ما باید با آشنایی با آخرین تکنولوژی های روز دنیا اجازه ندهند دشمنان حیله های خود را در جنگ نرم بر ما تحمیل کنند.

امام جمعه اراک ادامه داد: همه باید از فرصت ماه محرم استفاده کنند و با در کنار یکیدیگر قرار گرفتن تبلیغ دین را در اولویت کاری خود قرار دهند.

آیت الله دری نجف ابادی با بیان این که انتقال پیام عاشورا باید هدف والای همه باشد گفت: مداح و روحانی هیات ها باید در کنار هم باشند نه در مقابل یکدیگر و با همدلی اجازه ندهند برخی بدعتها به عزداریها راه یابد.

وی تاکید کرد: ترویج فرهنگ ناب حسینی لازمه نجات جامعه ماست نه ابزار و آلاتی که هرگز جایی در عزای واقعی حسین نداشته است.

علما و روحانیون مشعلداران هدایت امت اند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی نیز با بیان اینکه علما و روحانیون مشعلداران هدایت امت اند گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران امسال در شرایط خاص تاریخی قرار دارد و این رسالت روحانیون با موشکافی مسائل برای مردم آنها را راهنمایی کنند.

حجت الاسلام صفر قربانپور با بیان این که اگر قرار است بشر به سرمنزل مقصود برسد باید برمبنای سیره اهل بیت حرکت کند گفت: این مهم محقق نمی شود مگر در سایه پیروی از علما دین که همواره در این مسیر یار و پشتیبان مردم بوده اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در ادامه با اشاره به رسالت خطیر علمای دین در تبیین فرهنگ دینی در جامعه افزود: ماه محرم و صفر فرصت خوبی برای تبلیغ و ترویج دین اسلام در بین جامعه و تشریح اهداف قیام حسینی برای نسل جوان است.

عزدارای حسینی را حول محور مساجد

وی تاکید کرد: علما و روحانیون باید در این ماه سعی کنند عزدارای حسینی را حول محور مساجد و سخنرانی های دینی و مذهبی برگزار کنند نه حول محور علم کشی و.....

مدیرکل تبلیغان اسلامی استان مرکزی با اشاره به درخواست های مکرر هیات های مذهبی مبنی بر برگزاری مراسم سخنرانی علما در مساجد گفت: حقیقت عاشورا برای همه روشن است اما لازم است با موشکافی اهداف امام حسین ناگفته های این قیام بزرگ نیز بیان شود.

حجت الاسلام قربانپوردر ادامه از ورود برخی تحریفات در عزاداری های حسینی انتقاد و گفت: دشمن امروز در تلاش است با ورود به فرهنگ دینی ما و تحریف آن ارزشهای والای دینی اسلام را زیرسوال برده و از این طریق به اهداف شومش برسد و این علما هستند که باید با هوشیاری و دقت نظر مانع از این مهم شوند.

وی تاکید کرد: جلوگیری از بروز تحریفات در مراسم عزاداری ها، زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، تلاش برای حضور گسترده و پرشور در مراسم نماز ظهر عاشورا و ظهر تاسوعاو ترویج امر به معروف و نهی از منکر باید در این ایم مورد توجه علما قرار گیرد.

تشکیل انجمن صنفی روحانیت در استان مرکزی ضروری است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در ادامه بر ضرورت تشکیل انجمن صنفی روحانیت استان مرکزی تاکید کرد و گفت: استان مرکزی از طرفیت خوبی در حوزه روحانیت برخوردار است و باید با تشکیل این انجمن صنفی بستر تجمیع فعالیت های این گروه از جامعه را فراهم کرد.

حجت الاسلام قربانپور یادآور شد: تشکیل انجمن صنفی روحانیون استان مرکزی کمک می کند تا حضور در مراسم دینی و ارزشی ساماندهی شود.