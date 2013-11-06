نمايشگاه دائمي عكس عاشورايي در اردبيل ایجاد شود/ پرهیز از ثبت خرافات

به گزارش خبرنگار مهر، داور علايي پیش از ظهر چهارشنبه در كارگاه نقد و بررسي جشنواره عكس عاشورايي در اردبیل افزود: اردبيل در زمينه خلق عكس عاشورائي و در كل هنر عكاسي داراي پتانسيل بالايي است و اميدواريم این نمایشگاه در آينده نزديك راه‌اندازي شود.

وي ثبت عزاداری سنتی را نیازمند خلاقیت و هوشمندی دانست و با تاکید بر حفظ اصالت عکس ادامه داد: عكسي كه در آن حقه عكاسي به كار نرفته و تقلب حقيقت صورت نگرفته ارزشمند است.

این عکاس حوزه هنری تصریح كرد: هنرمندي در زمينه هنر عكاسي و خلق عكس عاشورائي ماندگار، موفق است كه بتواند رابطه‌اي عميق از دل و جان و ارتباطي معنوي با مراسمات برقرار كند و از ته وجودش به اين مراسمات اعتقاد داشته باشد تا بتواند با عنايت سيد‌ شهدا عكس‌هايي ماندگار خلق کند.

وی با بيان اينكه عناصر تشكيل دهنده يك عكس خوب از قبيل رنگ و نور بايد معرف يك فكر و ايده خاص باشد، عنوان کرد: عكسي كه زبان آن ساده باشد و نيازي به تعبير و تفسير نداشته باشد، ارزشمند است.

استاد کارگاه عکاسی ادامه داد: گاهي ارزش يك عكس معادل 10هزار لغت و عبارت است، بنابراين عكاس به عنوان خالق يك عكس اگر مي خواهد اثرش ماندگار باشد بايد از تقلب در حقيقت و دست زدن به حقه هاي عكاسي پرهیز کند.

علایی یادآور شد: عكاس موفق بايد شكارچي قابلي باشد تا بتواند لحظات ناب گوياي عزاداري سنتي و ارزشي عاشورا را شكار كرده و به تصوير بكشد، چراكه در بعضي مواقع شكار لحظه ها يك اثر را جاودانه مي كند.

وی در تشریح عکاسی مناسب برای ثبت عزاداری متذکر شد: عكاسي كه وارد فضاي معنوي مي شود تمركز خاصي را لازم دارد تا بتواند روحيه معنوي با آن فضا را در خود ايجاد كند تا به وسيله آن روحيه قادر شود عكس‌هاي ناب از مراسمات ايام محرم بيافريند.

اين کارشناس عکاسی افزود: عكاساني در زمينه عكاسي محرم و عاشورا موفق هستند كه از ابتداي شروع مراسمات ايام محرم و از زمان تشت‌گذاري در مجالس و مساجد عزاداري حضور داشته باشند و خوب ببينند تا بتوانند خوب عكاسي كنند. عكاسي محرم فقط شامل تاسوعا و عاشورا نيست و فضاي معنوي زيادي در ايام محرم وجود دارد كه بايد با نكته‌بيني و نكته‌سنجي آن لحظات را دريافت كرد.

وی تاكيد كرد که در مستند نگاري عاشورا همرنگ شدن با مردم بسيار حائز اهميت است و افرادي كه نمي توانند با فضاي معنوي ايجاد شده در اين ايام ارتباط برقرار كنند، از هر لحاظ (لباس پوشيدن، اخلاق، رفتار و...)، نمي‌توانند موفق شوند.

علايي با بیان اینکه ثبت يك واقعه مستند واقعي نياز به رابطه عميق بين فضاي معنوي و شخص دارد، عنوان کرد: تمركز در اردبيل براي عكاسي مناسب نيست، لذا ديدن عميق تر جريان و تكراري نبودن فضا و رفتن به روستاهاي اطراف اردبيل مي تواند اثرات زيبايي را بيافريند و نگاه متفاوت و انتخاب زاويه‌هاي متفاوت مي تواند در اين راستا حائز اهميت و موثر باشد.

وی با گلايه از برخي ريش سفيدان و سردسته هاي عزاداري در محلات اردبيل متذکر شد: مناسفانه بعضي مانع عكاسي از مراسمات مي شوند كه اين كار درست نيست و باعث مي شود كه اثر و عكسي براي آينده در اين زمينه و مربوط به آن محله وجود نداشته باشد، باید توجه کرد که مستند اجتماعي سنديتي بوجود مي آورد كه براي عزاداری اردبيل آن بسيار مهم و حائز اهميت است.

این عکاس اردبیلی در زمينه عكاسي در اين ايام و پرهیز از پرداخت به خرافات اضافه کرد: عکاسان باید توجه داشته باشند در جایی كه مي‌بينند فضا كمي خرافاتي است نبايد از آن لحظه عكاسي کنند تا بتوان از اين طريق از اشاعه خرافه‌ها جلوگیری کرد.