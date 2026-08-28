یک هزار و ۵۰۰ مترمربع به ظرفیت فضاهای آموزشی اراک افزوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر جمعه در آیین افتتاح یک آموزشگاه خیرساز در اراک اظهار کرد: در هفته دولت امسال، بیش از ۳ هزار و ۱۰۰ پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۸ هزار میلیارد تومان در مرکزی به بهره‌برداری می‌رسد که زمینه اشتغال ۴۸ هزار نفر را فراهم خواهد کرد.

وی‌افزود: با وجود محدودیت‌های ناشی از جنگ رمضان، اجرای این پروژه‌ها از دهه فجر سال گذشته تاکنون،حاصل تلاش دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مجموعه‌های مختلف استان مرکزی است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: استان مرکزی از نظر تعداد پروژه‌ها و حجم اعتبارات ریالی، رتبه نخست کشور را در اجرای طرح‌های عمرانی کسب کرده است که دستاوردی ارزشمند برای استان به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: با وجود این، باید عملکرد استان را متناسب با ظرفیت‌ها و امکانات موجود ارزیابی کنیم و بررسی کنیم تا چه میزان امکان تلاش بیشتر و خدمت‌رسانی بهتر وجود داشته است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: استان مرکزی در حوزه‌های شورای آموزش و پرورش، ارتقای جایگاه آموزش و پرورش، عدالت آموزشی، توسعه انرژی خورشیدی و اجرای پروژه‌های عمرانی، رتبه‌های برتر کشور را کسب کرده است.

وی افزود: بر اساس اعلام وزارت کشور، استان مرکزی در حوزه امنیت نیز رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

زندیه وکیلی با قدردانی از اقدام این خیر نیک اندیش، احداث این مدرسه را اقدامی ماندگار و ارزشمند دانست و گفت: آثار این کار خیر با تربیت دانش‌آموزان و خدمت آنان به جامعه، سال‌ها ماندگار خواهد بود.

استاندار مرکزی ادامه داد: نوسازی مدارس این استان توانسته است سرمایه خیران را با رعایت کیفیت، صرفه‌جویی و استانداردهای لازم، در مسیر احداث فضاهای آموزشی مناسب به کار گیرد.

وی بیان کرد: مردم استان مرکزی همواره پشتیبان برنامه‌ها و خدمات هستند و امید می رود با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و امکانات موجود، خدمات بیشتری به همشهریان ارائه شود.

استاندار مرکزی گفت: همزمان با پنجمین روز از هفته دولت آموزشگاه خیرساز با ۱۲ کلاس درس، یک‌هزار و ۵۷۴ مترمربع زیربنا و اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان در شهرستان اراک به بهره‌برداری رسید.