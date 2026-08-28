به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه اهواز با اشاره به شاخص‌های مدیریت در تراز انقلاب اسلامی اظهار کرد: مسئولان باید ویژگی‌هایی همچون کارآزموده‌بودن، تخصص، تعهد و شایستگی را دارا باشند. همچنین صلاحیت داشته و در انقلابی گری پیشکسوت باشد.

نماینده ولی فقیه در خوزستان افزود: حزب‌اللهی و مطیع محض فرمان خدا و رسول باشد؛ چرا که امام شهید تأکید فرمودند که امور باید به دست جوانان انقلابی و متعهد سپرده شود.

وی با اشاره به توصیه‌های اخلاقی و تربیتی، امام صادق (ع)، گفت: توجه به قرآن کریم و اهل بیت (ع)، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و همچنین ولایت‌مداری و انجام عمل صالح و اخلاق بایسته، رسیدگی به خانواده و مردم از مطالبات جدی رهبر شهید بود لذا مسئولان باید در هر جایگاهی، خدمت بی‌منت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان به حضور مستمر و با بصیرت مردم طی ماه‌های اخیر در خیابان اشاره و تأکید کرد: این مردم خستگی ناپذیر ۶ ماه در میادین حضور دارند و حضور با بصیرت آن ها به جهانیان ثابت کرد که خیابان نه تنها بستر فروپاشی نیست بلکه لنگر ثبات و بست بد نظام اسلامی است.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد با بیان اینکه مردم با حضور تاریخی خود دو راهبرد دشمن را خنثی کردند، افزود: مردم با ذکاوت تاریخی خود، هسته‌های اغتشاش را خنثی کردند. این پیام را رساندند که «نه سازش، نه تسلیم، نبرد با آمریکا».

وی خطاب به مدیران استانی تأکید کرد: اگر بنا بود سجده جایز باشد، مسئولان باید در برابر این مردم صبور و قدرشناس سجده می‌کردند. مسئولان باید با انصاف و جدیت برای حل مشکلات معیشتی، اشتغال جوانان، تأمین وام‌های مورد نیاز و همچنین موضوع حجاب تلاش کنند؛ چرا که این مردم سزاوار بهترین خدمت‌ها هستند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان به قطعی برق اشاره و عنوان کرد: بارها گفته ام برق در خوزستان حکم اکسیژن را دارد لذا این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین معیشت مردم و نظارت بر بازار باید مورد توجه باشد.

وی با بیان اینکه امروز دشمن در عرصه رسانه‌ای به دنبال مدیریت ذهن‌ها از طریق جنگ روایت‌ها است، اظهار کرد: اکنون در بزرگترین جنگ جهانی قرار داریم؛ دشمن با دروغ‌پردازی سعی دارد مردم را نسبت به آینده ناامید کند اما باید هوشیار بود که دشمن در میدان جنگ شکست خورده و اکنون به دنبال جنگ روانی است. مردم باید مراقب باشند که به روایت‌های دروغین دشمن اصالت ندهند چرا که شعارهای «الله‌اکبر» ملت، آمریکا را در این نبرد رسانه‌ای خلع‌سلاح کرده است.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با اشاره به وضعیت راهبردی کشور گفت: دشمنان به دنبال بازگشت به راهبردهای گذشته و ایجاد فشار نظامی هستند اما بدانند که به حول و قوه الهی هرگز موفق نخواهند شد. وضعیت امروز دشمنان در حوزه انرژی و تورم بی‌سابقه قیمت سوخت در کشورهای غربی، گواهی بر استیصال آنان است.

وی با تأکید بر اشراف کامل نیروهای مسلح بر گلوگاه‌های انرژی و آب‌های خلیج فارس، عنوان کرد: گزارش‌های فرماندهان ما از دریای عمان و تنگه هرمز، نشان‌دهنده تسلط کامل بر تحرکات دشمن است. دشمنان در شرایط بن‌بست هستند و در حالی که خود با بحران‌های داخلی دست‌به‌گریبان‌اند، سعی در ایجاد جنگ روانی علیه ایران دارند.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد به آینده تحولات جهانی اشاره و تصریح کرد: یقین بدانید که طراحی‌های شوم دشمنان در نهایت منجر به تسریع در فروپاشی جبهه استکبار و فراهم شدن زمینه‌های ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) خواهد شد و ما در ایران اسلامی با تکیه بر رهبری و وحدت کلمه، این مسیر را تا رسیدن به قله‌های پیروزی ادامه خواهیم داد.