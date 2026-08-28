باور دارم رقابت خوبی با نیوزیلند داشتیم/ باید خوش شانس هم بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سوتیریس مانولوپولوس پس از شکست ۹۳ بر ۹۱ تیم ملی بسکتبال مقابل نیوزیلند در پنجره چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر، در نشست خبری حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

وی ابتدا این پیروزی را به نیوزیلند تبریک گفت و اظهار داشت: به نظر من نیوزیلند یکی از بهترین تیم‌های این گروه است و می‌دانستیم بازی سختی مقابل آنها داریم. به روش بازی تیمم افتخار می‌کنم. آنها چند بار از ما پیش افتادند، اما ما به بازی برگشتیم و بازی را به وقت اضافه کشاندیم، ولی در نهایت با اختلاف دو امتیاز بازنده شدیم.

مانولوپولوس ادامه داد: ما تلاش کردیم قدرت بدنی بازیکنان نیوزیلند را کنترل کنیم اما با وجود تلاش زیاد، در مهار ریباندهای حمله آنها عملکرد خوبی نداشتیم. آنها یکی از بهترین تیم‌ها در زمینه ریباند حمله هستند و با سرعت زیادی بازی می‌کنند. این دو موضوع، نکات مثبت اصلی نیوزیلند در حمله بودند.

سرمربی تیم ملی بسکتبال افزود: آنها در دفاع هم برای تمام ۴۰ دقیقه با فشار زیادی دفاع می‌کنند اما ما تنها ۱۰ توپ از دست دادیم و عملکرد خوبی در این زمینه داشتیم. باور دارم رقابت خوبی با آنها داشتیم و پا به پای آنها تلاش کردیم، اما بعضی وقت‌ها باید خوش‌شانس هم باشید. امروز روز ما نبود و باید احساسات خود را کنترل کنیم، به این بازی فکر نکنیم و به سراغ بازی بعدی برویم.»

سرمربی تیم ملی ایران درباره دیدار روز یکشنبه مقابل فیلیپین نیز گفت: فکر می‌کنم فیلیپین هم تیم خوبی است و بازیکنان خوب و باتجربه‌ای دارد. بازی سختی خواهیم داشت. من به روش بازی، مربی و بازیکنان آنها احترام می‌گذارم.

مانولوپولوس در پاسخ به سوالی درباره بازگشت جمشیدی به تیم ملی اظهار داشت: وقتی به اینجا آمدم، هدف اصلی من تغییر نسل بود. اما شما نمی‌توانید ۱۲ بازیکن جدید به تیم ملی دعوت کنید و باید بازیکنان باتجربه‌ای هم در ترکیب داشته باشید تا تجربه خود را به سایر بازیکنان منتقل کنند.

وی افزود: وقتی به اینجا آمدم، جمشیدی عمل جراحی روی کمر خود انجام داده بود، اما سال گذشته عملکرد بسیار خوبی داشت و در شرایط خوبی به سر می‌برد. فکر می‌کنم او آماده تغییر سبک بازی خود است و تلاش می‌کند بیشتر نقش یک بازیکن سازنده را ایفا کند. فکر می‌کنم عملکرد خوبی داشته است.

سرمربی تیم ملی در خصوص اهمیت محمد امینی در دیدار مقابل فیلیپین گفت: او یک بازیکن مهم و باارزش برای ماست. اما مشکل اینجاست که او دو روز پیش به تیم اضافه شد و تنها یک بار با تیم تمرین کرده است. او به زمان بیشتری برای تطبیق با تیم نیاز دارد و متاسفانه ما برای این بازی زمان کافی در اختیار نداشتیم.