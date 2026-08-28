بررسی ۶۵ حادثه ناشی از کار و توقف ۷ پروژه ناایمن در گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر زالی پیش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته دولت و هفته وحدت، گزارشی از عملکرد این اداره در حوزههای اشتغال، تعاون، روابط کار و رفاه اجتماعی طی دو سال اخیر ارائه کرد.
وی با اشاره به حوزه اشتغال و کارآفرینی اظهار کرد: طی دو سال گذشته ۱۲ جلسه کارگروه اشتغال شهرستان برگزار شده و در بخش تسهیلات مشاغل خانگی نیز ۷۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که زمینه اشتغال ۵۷ نفر را فراهم کرده است.
وی افزود: در شهرستان گلپایگان دو کاریابی فعال وجود دارد و در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۹ مورد پایش و نظارت بر اشتغال انجام شده است. همچنین تعهد اشتغال دستگاههای اجرایی شهرستان در سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۰۷ درصد محقق شده است.
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلپایگان ادامه داد: در راستای ساماندهی اتباع خارجی، ۴۸ مورد گشت مشترک با دستگاههای اجرایی انجام شده و از محل تخلفات مربوط به بهکارگیری اتباع غیرمجاز نیز حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال وصول شده است.
وی در تشریح عملکرد حوزه تعاون گفت: طی این مدت یک تعاونی جدید با سرمایه ۱۱.۲ میلیارد ریال تشکیل شده که برای ۱۷ نفر اشتغال ایجاد کرده است. همچنین ۱۸۵ میلیارد ریال تسهیلات برای شرکتهای تعاونی مصوب شده و ۴۵ مورد نظارت قانونی بر تعاونیها صورت گرفته است.
زالی با بیان اینکه به هشت مورد شکایت اعضای تعاونیها رسیدگی شده است، افزود: میزان صادرات بخش تعاون شهرستان ۱۰۰ هزار دلار بوده و در هفته تعاون نیز دو طرح به بهرهبرداری رسیده است. همچنین طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعداد ۵۱ مجمع تعاونی برگزار شده و ۲۲ واحد مسکونی در بخش تعاونیها واگذار شده است.
وی از برگزاری یکهزار و ۲۰۰ نفر ساعت آموزش تعاونیها خبر داد و گفت: در تعاونی توسعه عمران شهرستان گلپایگان نیز ۲۰ میلیارد ریال سرمایه جذب شده است.
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلپایگان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره کارگران فاقد بیمه یا دارای سوابق بیمه ناقص گفت: این افراد میتوانند با مراجعه مستقیم به سازمان تأمین اجتماعی و ارائه مدارک لازم، موضوع را پیگیری کنند یا از طریق ثبت دادخواست در اداره کار اقدام کنند تا پس از صدور رأی، مطالبات بیمهای آنان وصول شود.
وی نرخ بیکاری شهرستان گلپایگان در سال ۱۴۰۴ را حدود ۹ درصد اعلام کرد و افزود: بیشترین شکایات کارگران مربوط به مطالبات معوق و مسائل بیمهای است. زمان رسیدگی به پروندهها در سال گذشته بین ۲۰ تا ۲۵ روز بود اما امسال به دلیل افزایش حجم پروندهها، مدت زمان رسیدگی افزایش یافته است.
زالی درباره شرایط دریافت بیمه بیکاری نیز گفت: متقاضیان باید حداقل شش ماه سابقه بیمه در آخرین کارگاه محل اشتغال خود داشته باشند. پس از بررسی مدارک توسط اداره کار و تأیید سازمان تأمین اجتماعی، مقرری بیمه بیکاری برای آنان برقرار میشود.
وی همچنین در خصوص کارگرانی که دچار حادثه ناشی از کار میشوند، اظهار کرد: در مواردی که پرونده به مراجع قضایی ارجاع شود، بازرس کار با بررسی حادثه، نظر کارشناسی خود را به عنوان نظر مشورتی در اختیار قاضی قرار میدهد و در صورت ازکارافتادگی، حمایتهای قانونی از طریق سازمان تأمین اجتماعی انجام میشود.
وی درباره نقش بخش تعاون در اشتغال و اقتصاد شهرستان افزود: در حال حاضر ۹۸ تعاونی فعال در شهرستان گلپایگان فعالیت دارند. از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۳۵۰ تعاونی در شهرستان وجود داشته که بخش قابل توجهی از آنها به دلیل غیرفعال بودن و فعالیت صرفاً روی کاغذ، منحل شدهاند.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ تعاونی غیرفعال طی سالهای گذشته منحل شدهاند، گفت: سه تعاونی تشکیلشده در دو سال اخیر برای ۱۷ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کردهاند.
وی ادامه داد: در حوزه سرمایهگذاری بخش تعاون نیز طی این مدت حدود ۱۱.۲ میلیارد ریال سرمایهگذاری در تعاونیهای شهرستان انجام شده و برنامههای حمایتی برای افزایش سرمایهگذاری و تقویت فعالیت تعاونیها در دستور کار قرار دارد.
ثبت ۶۵ حادثه ناشی از کار و توقف هفت پروژه ساختمانی ناایمن
زالی در پاسخ به پرسشی درباره مهمترین تخلفات کارفرمایان در شهرستان با توجه به وجود حدود پنج هزار و ۶۰۰ کارگاه مشمول قانون کار و انجام بیش از یکهزار بازرسی در بخشهای مختلف گفت: در واحدهای صنعتی بیشترین تخلفات مربوط به رعایت نشدن حقوق و مزایای قانونی کارگران از جمله عیدی، سنوات، لباس کار و تجهیزات ایمنی است.
وی افزود: در بخش ساختمان نیز عمده تخلفات به رعایت نکردن اصول ایمنی مربوط میشود و مواردی همچون ایمنی آسانسورها، بالابرها و سایر تجهیزات ساختمانی بیشترین سهم را در تخلفات دارند.
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلپایگان با اشاره به نحوه برخورد با کارگاههای پرخطر تصریح کرد: در مواردی که خطر جدی برای کارگران وجود داشته باشد، موضوع به دستگاه قضایی اعلام و با دستور مقام قضایی نسبت به توقف پروژه اقدام میشود. در موارد کمخطرتر نیز ابتدا اخطار شفاهی و کتبی صادر شده و در صورت رفع نشدن نواقص، اقدامات قانونی بعدی انجام میشود.
وی با بیان اینکه طی دو سال اخیر ۶۵ حادثه ناشی از کار در شهرستان ثبت و بررسی شده است، گفت: گزارش تمامی این حوادث به مراجع ذیصلاح ارسال شده و برای کارفرمایان مربوطه نیز اخطارهای لازم صادر شده است.
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلپایگان درباره برنامههای ارتقای فرهنگ ایمنی نیز گفت: تنها در سال جاری سه نشست تخصصی با مشارکت واحدهای صنعتی و دستگاههای مرتبط برگزار شده که یک نشست در فرمانداری، یک نشست در شرکت پگاه و یک نشست نیز در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور نمایندگان شهرداریها و اداره برق برگزار شده است.
زالی افزود: در سال ۱۴۰۴ حدود هفت پروژه ساختمانی به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی متوقف شدند که پس از رفع نواقص و ایمنسازی، مجوز ادامه فعالیت دریافت کردند.
وی تأکید کرد: در بخش صنعت سیاست اداره کار حمایت از تولید است و تعطیلی کامل واحدهای صنعتی در دستور کار قرار ندارد، مگر اینکه دستگاه یا بخشی از خط تولید خطرآفرین تشخیص داده شود که در این صورت همان بخش تا زمان رفع نقص متوقف خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره مشاغل سخت و زیانآور اظهار کرد: طی دو سال گذشته ۱۱۸ پرونده مربوط به مشاغل سخت و زیانآور مورد بررسی قرار گرفته است. البته تصمیمگیری نهایی درباره تأیید یا رد این پروندهها در کمیته استانی انجام میشود و شهرستان صرفاً گزارشهای کارشناسی خود را ارائه میدهد.
زالی افزود: برخی مشاغل بهصورت ذاتی در زمره مشاغل سخت و زیانآور قرار دارند که از جمله آنها میتوان به مشاغل معدنی و نانواییهای تنوری اشاره کرد. با این حال در برخی واحدها با رفع نواقص و بهبود شرایط محیط کار، امکان خروج از فهرست مشاغل سخت و زیانآور وجود دارد.
وی گفت: حدود شش تا هفت کارگاه که تا سال ۱۴۰۴ در فهرست مشاغل سخت و زیانآور قرار داشتند، پس از اجرای اقدامات اصلاحی و رفع نواقص ایمنی و بهداشتی از این فهرست خارج شدند.
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