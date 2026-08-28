حضور ۱۸۰ شب مردم بزرگترین کنشگری تمدنی قرن بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین جابر عزیزی در خطبه های این هفته نماز جمعه بیله سوار، ضمن سفارش همگان به تقوای الهی، با اشاره به جایگاه راهبردی حضور مردم در صحنه های گوناگون انقلاب اسلامی اظهار کرد: خیابان خاستگاه تثبیت نظام است و نباید این حقیقت را فراموش کنیم؛ چراکه حضور مردمی، همواره یکی از مهمترین عوامل اقتدار و ثبات جمهوری اسلامی بوده است.

امام جمعه بیله سوار با یادآوری حضور ۱۸۰ شب و شش ماهه مردم در صحنه، این حرکت را بزرگترین کنشگری تاریخی و تمدنی توصیف کرد و گفت: این حضور نشان دهنده بلوغ فرهنگ انقلاب اسلامی و بسط ید نظام برای مواجهه با دشمن بوده و بسیاری از مدل های رفتاری و محاسباتی سازمان های اطلاعاتی دنیا را با چالش جدی مواجه کرده است.

وی با اشاره به محاسبات دشمن در پی ترور نافرجام رهبر معظم انقلاب، افزود: دشمن بر این گمان بود که با اجرای دکترین بی ثبات سازی، بستر فروپاشی نظام فراهم می شود، اما حضور تمدنی و تاریخی مردم نه تنها خلأهای قدرت و امنیت را برطرف کرد، بلکه به «قرق و حفاظت مدنی» برای صیانت از کشور و نظام تبدیل شد.

کف خیابان تعیین کننده موازنه قدرت

حجت الاسلام و المسلمین عزیزی تمام دستاوردهای نظام را در گرو حضور مردم دانست و افزود: چه پیش از انقلاب و چه پس از پیروزی شکوهمند اسلامی، هرگاه مردم در خیابان حاضر شده اند، این حضور در بسیاری از مقاطع تعیین کننده، تمام کننده و فاتح میدان بوده است. امروز کف خیابان تعیین کننده موازنه قدرت است و حضور اجتماعی مردم در خیابان به بخشی از زیست اجتماعی آنان بدل شده است.

امام جمعه بیله سوار با تأکید بر اینکه حضور مردم نشانه بلوغ انقلاب اسلامی و کنش عاقلانه جامعه است، گفت: ظرفیت عظیم مردم و خیابان میتواند در ادامه مسیر، توطئههای دشمن از جمله محاصره اقتصادی، دریایی و جنگ ترکیبی را نیز با شکست مواجه کند.

وی این حضور را یکی از مهمترین و بزرگترین کنشگری های سیاسی و تمدنی در صد سال اخیر برشمرد و ابراز داشت: این حرکت می تواند پیامدهای بسیار مهمی در داخل، منطقه و حتی سطح جهان داشته باشد. تحلیل های علی، غایی و کارکردی نشان میدهد که این حضور تمدنی در آینده به عنوان یکی از بزرگترین عوامل سربلندی و پیروزی ایران اسلامی در تاریخ ثبت خواهد شد.

امام جمعه بیله سوار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محاسبات غلط دشمن در ترور رهبر انقلاب تصریح کرد: دشمن با این پندار که با ترور رهبر عزیز، میان حکومت و مردم شکاف ایجاد و انسجام کشور از بین خواهد رفت، دست به این جنایت زد؛ اما در سایه همین محاسبه واهِی، قدرت خفته ایران اسلامی را برای سالیان سال احیا کرد. دشمن اگر میدانست با این جنایات چه خدمتی به ایران و انسجام ملی خواهد کرد، شاید هرگز چنین محاسباتی را دنبال نمیکرد.

حجت الاسلام والمسلمین عزیزی در ادامه با هشدار نسبت به پیچیدگی نقشه های آینده دشمن، اظهار کرد: نباید تصور کنیم سایه جنگ و توطئه به پایان رسیده است؛ نقشه دشمن در آینده پیچیدهتر و ترکیبیتر خواهد بود و به همین دلیل باید ظرفیت حضور مردم در صحنه را بیش از گذشته توسعه دهیم.

وی ضمن دعوت مردم به حضور حماسی و هوشمندانه، بر حمایت از دولت، کشور، انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب تأکید کرد.

وی در ادامه با تبریک هفته وحدت و سالروز میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، بر ضرورت تبیین و توجه بیشتر به آموزههای این دو شخصیت بزرگ و تأثیرگذار جهان اسلام تأکید نمود.

حجت الاسلام والمسلمین عزیزی همچنین با گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، از سفر معاون امنیتی و سیاسی استانداری به شهرستان و افتتاح پروژههای مختلف تقدیر کرد و از تلاشهای مسئولان شهرستان و فرماندار بیله سوار قدردانی کرد.

امام جمعه بیله سوار در بخش پایانی سخنان خود، از اهتمام دولت چهاردهم برای احیای تنها زمین چمن شهرستان بیله سوار قدردانی و توجه به زیرساختهای ورزشی، به ویژه برای جوانان و نوجوانان را ضروری و مستمر دانست.

وی همچنین با تبریک روز بهورز، از تلاشها و خدمات بهورزان و زحمتکشان حوزه سلامت تجلیل کرد و از عوامل برگزارکننده برنامه های روز بیله سوار و مراسم سوم شهریور به دلیل معرفی ظرفیت ها، تاریخ و هویت این شهرستان قدردانی نمود.