بیش از ۴۹ تن فرآورده دامی ناسالم در گلپایگان معدوم شد

مهدی نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهمترین اهداف سازمان دامپزشکی کشور را تأمین بهداشت، سلامت و رفاه دام، کنترل، پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی، تضمین بهداشت و سلامت فرآوردههای دامی، پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مشترک بین انسان و دام، فراهمسازی شرایط ورود به بازارهای جهانی، توسعه پایدار و سرمایهگذاری در بخش دام و طیور و همچنین اجرای الزامات، مقررات و دستورالعملهای بهداشتی سازمانهای بینالمللی مرتبط عنوان کرد.
وی با تشریح وضعیت دام و طیور شهرستان گلپایگان اظهار کرد: در این شهرستان حدود ۲۲ هزار رأس دام سنگین، بیش از ۱۱۵ هزار رأس دام سبک و ۸۶۴ واحد دامداری، گله و نگهبانی تحت رصد و نظارت دامپزشکی قرار دارند که در قالب واحدهای سنتی و صنعتی فعالیت میکنند.
رئیس شبکه دامپزشکی گلپایگان با اشاره به ظرفیتهای بخش طیور شهرستان افزود: در حال حاضر ۱۱۵ واحد پرورشی طیور در شهرستان فعال هستند و از ظرفیت حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار قطعهای، دو میلیون و ۱۶۴ هزار و ۸۶۲ قطعه طیور تحت نظارت بهداشتی شبکه دامپزشکی قرار دارند. همچنین واحدهای پرورش بلدرچین، مرغ گوشتی و مزارع پرورش ماهی نیز در شهرستان فعالیت دارند.
نوری تعداد فعالان حوزه دامپزشکی در شهرستان را حدود ۲۵ نفر دکتر دامپزشک در بخشهای دولتی و خصوصی و ۱۲ نفر در سایر ردههای کارشناسی اعلام کرد و گفت: شبکه دامپزشکی دارای واحدهای مختلفی از جمله واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی، امور حقوقی و نظارت و صدور پروانههای دامپزشکی است که هر یک وظایف مشخصی را در راستای تأمین سلامت جامعه بر عهده دارند.
وی ادامه داد: نظارت مستمر بر کشتارگاههای دام، طیور و بلدرچین شهرستان با حضور دائمی دامپزشکان ناظر بهداشتی انجام میشود. همچنین نظارت بر کارخانههای لبنی، مراکز جمعآوری شیر خام، کارخانههای خوراک دام، واحدهای بستهبندی مرغ و تخممرغ و خودروهای حمل فرآوردههای خام دامی از دیگر وظایف این شبکه است.
رئیس شبکه دامپزشکی گلپایگان با بیان اینکه ۱۳ مرکز جمعآوری شیر و پنج کارخانه لبنی در شهرستان فعالیت دارند، گفت: نظارت بر کیفیت و سلامت شیر خام در این مراکز بهصورت مستمر انجام میشود. همچنین دو کارخانه خوراک دام در شهرستان فعال هستند که فرآیند تولید و کیفیت خوراک دام در آنها تحت نظارت دامپزشکی قرار دارد.
وی افزود: تمامی خودروهای حمل فرآوردههای خام دامی برای جابهجایی محصولات ملزم به دریافت مجوزها و کدهای بهداشتی لازم هستند و نظارتهای لازم در این حوزه نیز انجام میشود.
نوری با اشاره به نظارت بر مراکز عرضه و مصرف فرآوردههای خام دامی تصریح کرد: در شهرستان گلپایگان ۸۲ واحد قصابی، ۶۴ واحد مرغفروشی، حدود ۲۰۰ رستوران و سایر مراکز عرضه و مصرف عمومی تحت نظارت دامپزشکی قرار دارند و در قالب بازدیدهای مستمر و مشترک با سایر دستگاههای مرتبط مورد پایش قرار میگیرند.
وی با اشاره به نقش دامپزشکی در حوزه صادرات گفت: هرگونه صادرات فرآوردههای خام دامی و محصولات لبنی نیازمند اخذ گواهی و سرتیفیکیت بهداشتی از سازمان دامپزشکی است. در سال گذشته حدود یکهزار و ۵۵۰ تن تخممرغ و محصولات لبنی از شهرستان گلپایگان توسط واحدهایی از جمله کارخانه پگاه و واحدهای مرغ تخمگذار به خارج از کشور صادر شده است.
رئیس شبکه دامپزشکی گلپایگان با تشریح آمار کشتار دام و طیور در کشتارگاههای صنعتی شهرستان گفت: در سال ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۵۵ هزار رأس دام سبک و ۶ هزار و ۷۶۹ رأس دام سنگین در کشتارگاههای شهرستان کشتار و تحت نظارت بهداشتی قرار گرفتهاند. همچنین بیش از سه میلیون و ۵۴۴ هزار قطعه طیور در کشتارگاههای صنعتی شهرستان مورد بازرسی و نظارت دامپزشکی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: به دنبال نظارتهای بهداشتی انجام شده، حدود ۱۲ تن و ۷۱۷ کیلوگرم لاشه و فرآوردههای غیرقابل مصرف در کشتارگاه دام و بیش از ۳۴ تن فرآورده غیرقابل مصرف در کشتارگاههای طیور از چرخه مصرف انسانی خارج و معدومسازی شده است.
نوری خاطرنشان کرد: در بازرسیهای انجام شده از مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی از جمله قصابیها، مرغفروشیها، رستورانها و سایر واحدهای مرتبط نیز بیش از سه تن و ۱۲۰ کیلوگرم فرآورده ناسالم و غیرقابل مصرف شناسایی، ضبط و معدوم شده است.
رئیس شبکه دامپزشکی گلپایگان با اشاره به اقدامات انجامشده در این حوزه گفت: طی یک سال و نیم گذشته تعداد پنج هزار و ۲۵۶ مجوز حمل بهداشتی برای خوراک دام و نهادههای دامی به مقصد شهرستان صادر شده که تمامی این موارد تحت نظارت و کنترل بهداشتی قرار گرفتهاند.
وی ادامه داد: در همین مدت ۱۰ پرونده تخلف بهداشتی تشکیل و برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است. همچنین ۵۶ مورد بازدید مشترک با سایر دستگاههای نظارتی و اجرایی شهرستان انجام شده است.
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