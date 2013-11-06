مرحوم عسگراولادی همواره حامی انقلاب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که با امضای آیت الله محمد یزدی، رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم منتشر شده بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
( انا لله و انا الیه راجعون)
درگذشت مجاهد راه خدا مبارز خستگیناپذیر مرحوم مغفور حاج حبیبالله عسکراولادی موجب تأثر و تألم فراوان گردید.
آن فقید شریف که از نخستین یاران امام عظیمالشأن(ره) بود، عمر شریف خود را به مبارزه با رژیم منحوس پهلوی گذراند و در این راه مبارک، زندان و شکنجههای فراوانی را متحمل گردید.
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، آن عزیز همواره حامی انقلاب بود و خدمات فراوانی را به ویژه تأسيس کمیته امداد امام خمینی(ره) بر جای نهاد.
با رحلت امام عزیز، نیز آن مرد خدوم همواره یار صدیق رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنهای – مدظله العالي - بود و در فتنهها و صحنههای گوناگون، همواره همگان را به پیروی از اصل مترقی ولایت فقیه دعوت میکرد.
رحلت این سرباز فداکار انقلاب اسلامی ثلمهای جبرانناپذیر است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ضمن تسلیت درگذشت ایشان به خانواده محترم آن مرحوم، علوّ درجات آن عزیز از دست رفته را از خداوند متعال خواستار است.
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