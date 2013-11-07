آغاز توزیع سوخت زمستانی در مناطق عشایری/ کاهش استفاده از هیزم برای سوخت

مجید علی‌پور به خبرنگار مهر گفت: ۲۴ هزار لیتر نفت سفید در روز و ۷۲۰ هزار لیتر به طور ماهیانه در فصل سرما با همکاری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در مناطق عشایری این استان توزیع می شود.

وی بیان کرد: این میزان نفت سفید بین ۱۱هزار و ۲۰۰ خانوار عشایری توزیع می شود.

علی پور افزود: سوخت رسانی به عشایر یا هدف تامین نیازهای گرمایشی آنها و در راستای کاش استفاده از سوختهای نباتی و حفاظت از منابع طبیعی انجام می‌شود.

مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: در گذشته سوخت خانوارهای عشایری برای پخت و پز و گرمایش از طریق هیزم انجام می شد اما در سالهای اخیر و با جایگزینی سوخت فسیلی میزان استفاده از سوخت جنگلی به شدت کاهش یافته است.

علی‌پور بیان داشت: بر اساس سرشماری عشایر کوچنده در سال 87، حدود 50درصد خانوارهای عشایری از سوخت چوب برای گرمایش استفاده می‌کردند اما هم اکنون این میزان بسیار کاهش یافته است.

این مسئول همچنین گفت: اداره کل امور عشایر در فصل گرما نسبت به خرید و ذخیره سازی جو برای دام عشایر اقدام کرده است.

وی با بیان اینکه خدمات‌رسانی به عشایر استان به دلیل وضعیت جغرافیایی و کوهستانی بودن مناطق نسبت به خدمات‌رسانی به روستاها سخت‌تر است، اظهار داشت: این اداره کل نسبت به تهیه و توزیع اقلام مورد نیاز عشایر و دام آنها از هیچ تلاشی فرو گذاری نمی کند.

علی پور بر همکاری هرچه بیشتر مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان با عشایر تاکید کرد و اظهار داشت: شاخص توسعه انسانی در مناطق عشایری نسبت به مناطق شهری و روستایی پایین‌تر است.

وی عنوان کرد: ۱۲ درصد از جمعیت این استان را عشایر تشکیل می دهند.