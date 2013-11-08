موفقیت محققان کشور در ساخت ماده اصلی فیبر نوری

به گزارش خبرنگار مهر، در این مطالعات این محققان محصولی را با عنوان "ایروفیوم" تولید کردند. این ماده همان سیلیکای دود شده است که در بازارها با عنوان " ایروسیل" یا (AEROSILE) شناخته میشود.
این محصول متشکل از دانههای نانو سیلیس است که در یک ساختار سه بعدی به هم جوش خوردهاند.
ایروفیوم به عنوان یک عامل کنترل سیال در فرمولاسیون رزینهای مایع به کار برده میشود.
از این ماده به عنوان پر کننده در لاستیک اتومبیلها و خمیر دندانها استفاده میشود ضمن آنکه ایرفیوم ماده پایه برای تولید فیبرهای نوری است.
این ماده همچنین افزایش دهنده دوام و مقاومت بتن در برابر جذب آب، خوردکی و مواد شیمیایی است.
ایرفیوم در صنعت نفت و گاز نیز برای کاهش نشت دهی در لولههای نفت و گاز و افزایش دوام و پایداری لولهها به کار برده میشود.
از این ماده برای جلوگیری از ته نشینی رنگدانهها در رنگها و پرکنندهها نیز به استفاده میشود.
