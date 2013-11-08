به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی در خطبه های نماز جمعه این هفته شاهرود راهپیمایی 13 آبان و حضور پر شور و حماسی مردم را نشان از پایبندی ملت غیور ایران به اهداف و آرمان های انقلاب دانست و افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند مذاکرات ما با آمریکا دیپملماتیک است نه سازشکارانه، بنابراین گفته معظم له، دشمنان خیال خام سلطه به ایران را از ذهن خود بیرون کنند چرا که این آرزویی است که با خود به گور خواهند برد.

وی با تاکید بر این که تیم مذاکره کننده ملت ایران با اتکا به مهمترین ویژگی های قدرت ملی کشور در مسیر مذاکرات حرکت می کنند خاطرنشان کرد: در این مذاکرات نمایندگان کشورمان تمام توان خود را برای استفاده حداکثری از زمان و موقعیت ها به کار گرفته اند.

حفظ ارزشها، آرمانها و امنیت ملی از اهداف ایران است

خطیب جمعه شاهرود ابراز داشت: امیدواریم با استفاده از توانمندی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف، موضوع هسته ای ایران در جهت تحقق حقوق ملت غیور و حماسه ساز حرکت کند.

حجت الاسلام ترابی تاکید کرد: حفظ ارزشها، آرمانها و منافع و امنیت ملی از اهداف تیم مذاکره کننده کشورمان است و با اقتدار در همه نشست ها این اهداف مد نظر قرار خواهد گرفت.

اولین گام الگو پذیری از قیام عاشورا درک راز جامعیت اسلام در کربلا است

وی در بخش دیگری از این خطبه ها به فرا رسیدن ماه محرم و ایام عزای حسینی اشاره و عنوان کرد: الگو پذیری از قیام عاشورا وظیفه ای ملی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که بر عهده تک تک آحاد جامعه شیعی و مسلمان گذارده شده است.

رئیس شورای فرهنگ همومی شهرستان شاهرود اولین گام در الگو پذیری از قیام عاشورا را درک راز جامعیت اسلام در کربلا دانست و اذعان داشت: باید تفسیری صحیح از این حادثه به مردم ارائه شود چرا که عاشورا زمانی قابل برداشت است که قرائتی الگو ساز از آن ارائه شود.

ترابی در خاتمه با اشاره به اینکه پیشوایان دينى از زمان پيغمبر اكرم(ص) و ائمه طهار(ع) دستور اكيد و بليغ داده‏اند كه بايد نام حسين بن على(ع) زنده بماند ابراز داشت: نگرش الهى-حماسى به نهضت عاشورا دستاوردهاى مهمى به همراه دارد كه يكى از آنها تسهيل پيام‏گيرى از اين نمايش بى ‏همتاى اسلامى است.