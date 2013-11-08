استقلال در نیمه نخست تراکتورسازی را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، روز پایانی از هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال با دیدار حساس تراکتورسازی و استقلال آغاز شد. در این بازی که از ساعت 15:15 امروز جمعه در حضور بیش از 60 هزار تماشاگر ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز در جریان است تیم استقلال در پایان نیمه نخست با یک گل حریف خود را شکست داده است. آرش برهانی در دقیقه سوم زننده تنها گل این نیمه بوده است.

استقلال زودتر از آنچه که تصور می‌شد به گل رسید. آبی‌پوشان پایتخت که از همان شروع بازی سعی کردند بر بازی مسلط شوند بعد از چند حرکت رو به جلو دروازه حریف را باز کردند. در دقیقه سوم بازی بود که سانتر تیموریان از جناج راست بعد از دفع ناقص مدافعان به برهانی رسید و این بازیکن هم با یک ضربه دقیق از پشت خط شش قدم دروازه تراکتورسازی را باز کرد تا سکوت ورزشگاه را فرا گیرد.

تراکتورسازان که انتظار دریافت چنین گلی را نداشتند پس از آن برای دقایقی روی دروازه حریف فشار آوردند و تا دقیقه 10 بازی چندین بار با ضربات کرنر و سانترهای از جناحین حریف را در محوطه جریمه خودی حبس کردند که این حملات نتیجه بخش نبود. تراکتورسازان که دست بردار نبودند در دقیقه 20 بازی روی ضربه سر بائو جدی‌ترین خطر خود را ایجاد کردند که رحمتی این توپ را مال خود کرد.

بعد از این اتفاق بازی تا حدی متعادل شد با این حال در دقیقه 27 انصاریفرد در گوشه چپ محوطه جریمه استقلال حتی از رحمتی هم عبور کرد و قصد ارسال توپ را داشت که دروازه‌بان استقلال به موقع این توپ را دفع کرد. در دقیقه 30 بازی مظفری‌زاده، داور مسابقه برای آرام کردن جو دیدار به نکونام و بائو از دو تیم اخطار داد تا به ظاهر همه چیز تحت کنترل وی باشد.

تراکتور که همچنان تیم برتر این میدان بود در دقیقه 36 روی ضربه دقیقی از گوشه راست محوطه جریمه حریف خطرساز شد. کمتر از یک دقیقه بعد انصاریفرد نیز از پشت محوطه جریمه استقلال با شوت محکم پای چپ ورزشگاه را نیم خیز کرد. در دقیقه 42 بازی مدافعان استقلال فرصت خوبی را از میثم بائو گرفتند تا دروازه تیم خود را بسته نگه دارند.

آخرین شانس تراکتورسازی در نیمه نخست در دقیقه 44 روی ضربه دیدنی و راه دور کریمیان از دست رفت. شوت این بازیکن را رحمتی از زیر طاق دروازه به بیرون کشید تا نیمه نخست با همان تک گل به سود استقلال خاتمه یابد.

استقلال در این دیدار با ترکیب مهدی رحمتی، حنیف عمران‌زاده، امیرحسین صادقی، پژمان منتظری، پژمان نوری، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، ساموئل، احمد جمشیدیان، آرش برهانی و مهدی نظری به میدان رفته است. در آنسوی میدانی نیز حامد لک، محمد نصرتی، حبیب گردانی، مهدی کیانی، فرشید طالبی، میثم بائو، علی کریمی، مهدی کریمیان، میلاد فخرالدینی، سعید دقیقی و کریم انصاری‌فرد ترکیب تراکتورسازی را تشکیل دادند.

سعید مظفری‌زاده قضاوت این دیدار را بر عهده دارد.