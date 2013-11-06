تراکتور - استقلال؛ اتفاقاتی فراتر از یک فوتبال/ تبریز تحت تاثیر پرسپولیس!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پانزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور روز جمعه در حالی با برگزاری دو مسابقه به پایان می‌رسد که نتیجه بازی پرسپولیس با صنعتی خوزستان، تاثیر مستقیمی در شرایط یکی از آن دو بازی که رویارویی تراکتورسازی تبریز با استقلال است، خواهد داشت.

تراکتورسازی تبریز - استقلال تهران

پرسپولیس اگر امروز پیروز شود، تراکتورسازی و استقلال دیگر امیدی به قهرمانی نداشته و با هدف کسب رتبه دوم در پایان نیم فصل برابر هم صف آرایی می‌کنند اما اگر پرسپولیس برابر صنعتی امتیاز از دست بدهد، هم تراکتورسازی و هم استقلال شانس قهرمانی در نیم فصل را داشته و با انگیزه به مراتب بیشتر در این بازی به میدان خواهند رفت.

تراکتورسازی تبریز و استقلال در حالی برابر هم به میدان می‌روند که تراکتورسازی با پیروزی در این بازی حداقل با نایب قهرمانی لیگ را به پایان می‌رساند. آنها که با مجید جلالی نیم فصل پرنوسانی را سپری کردند، با کسب این موفقیت، با آرامش بیشتری در نیم فصل دوم لیگ برتر به میدان خواهند رفت و خود را آماده رسیدن به قهرمانی در این فصل بعد از دو نایب قهرمانی متوالی در سال‌های گذشته می‌کنند.

البته حضور علی کریمی در تیم تراکتورسازی خودش حساسیت و جذابیت ویژه‌ای به بازی می‌بخشد. رویارویی مرد شماره 8 پیشین پرسپولیس با جواد نکونام و آندرانیک تیموریان در خط میانی زمین آنهم در زادروز تولدش، می‌تواند صحنه‌های زیبایی را در این بازی ایجاد کند. کریمی که دوست دارد مقابل استقلال پیروز باشد، قطعا پس از پشت بازگشت به شرایط بدنی خوب، نقش مهمی را می‌تواند در پیروزی تیمش ایفا کند. پضمن اینکه کریم انصاریفرد هم در این بازی رودرروی سیدمهدی رحمتی قرار می‌گیرد و تقابل این دو هم جالب توجه خواهد بود.

این بازی درحالی برگزار می‌شود که با توجه به خداحافظی فرهاد مجیدی، به احتمال زیاد آرش برهانی در ترکیب اصلی استقلال به میدان می‌رود، بازیکنی که باید مواظب باشد مانند بازی قبلی دو تیم، با انجام حرکتی غیر ورزشی از زمین مسابقه اخراج نشود.

در این بازی اما بازگشت امیر قلعه‌نویی به تبریز، خودش یک اتفاق ویژه‌ است. او که پس از جدایی از تراکتورسازی، مشکلاتی با هواداران این تیم پیدا کرد، هوادارانی که زمانی او را "امیر پاشا" می‌نامیدند، باز هم دوباره به تبریز می‌رود تا مقابل آنها استقلال را هدایت کند. هرچند اختلافات گذشته رفع شده اما باز هم هواداران تبریزی روی این مربی حساسیت دارند. ضمن اینکه رویارویی قلعه‌نویی با مجید جلالی هم جالب توجه است، مربی که یک روز مجید جلالی را "مرد" خوانده بود.

در مجموع در این بازی ستاره‌های دو تیم در شرایطی برابر هم قرار می‌گیرند که در شرایط بسیار خوبی قرار دارند. تراکتورسازی هفته پیش از اهواز استقلال صنعتی خوزستان، دیگر تیم آبی‌پوش را با نتیجه 4 بر یک شکست داد و استقلال هم در کرج و در غیاب نفرات کلیدی خود، مقابل سایپا پیروزی ارزشمند را بدست آورد. در این شرایط هر دو تیم می‌خواهند به 3 امتیاز بازی دست یابند تا نیم فصل را با رسیدن به جایگاهی خوب به پایان برسانند. هرچند تساوی به سود دیگر تیم‌های مدعی خواهد بود.

سایپا البرز - صبای قم

شکست خانگی برابر استقلال آنهم در روزی که سایپا عملکرد بهتری نسبت به حریفش داشت، باعث شد این تیم شانس صعود به رده ششم جدول را از دست بدهد. نارنجی‌پوشان امیدوارند در بازی روز جمعه برابر تیم سرمربی پیشین خود پیروز شوند تا جایگاه خود در رده هفتم را تحکیم بخشند. البته پیروزی پرگل در این بازی و شکست با اختلاف گل استقلال در تبریز تنها راه صعود سایپایی‌ها به رده ششم در پایان نیم فصل است.

در سوی دیگر میدان تیم صبای قم با هدایت مایلی‌کهن که نیم فصل نخست بسیار پر نوسان ظاهر شد، امیدوار است با پیروزی در این بازی حداقل در پایان نیم فصل در نیمه بالایی جدول قرار بگیرد. تساوی در این بازی شاید باعث صعود یک پله‌ای آنها در جدول شود و باخت هم ممکن است این تیم قمی را به رده دوازدهم برساند که نتیجه خوبی برای مایلی‌کهن نخواهد بود.

نتایج دیدارهای روز نخست از هفته پانزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* مس کرمان یک - داماش گیلان یک

گل‌ها: لوسیانو ادینهو (69) برای مس کرمان - علیرضا نظیف‌کار (73- پنالتی) برای داماش

* نفت تهران 2 - سپاهان اصفهان 2

گل‌ها: هادی عقیلی (12- گل به خودی) و حسین ابراهیمی (26) برای نفت تهران - امید ابراهیمی (80) و احسان حاج صفی (89) برای سپاهان

* ملوان بندرانزلی 3 - فجرسپاسی شیراز یک

گل‌ها: احمد آهی (14)، سید جلال رافخایی (31- پنالتی) و محسن یوسفی (41) برای ملوان - حمید جوکار (90) برای فجرسپاسی

* ذوب‌آهن 2 - راه‌آهن سورینت 3

گل‌ها: مرتضی تبریزی(17) و مهدی رجب‌زاده (42) برای ذوب‌آهن - رضا خالقی‌فر (84) و فرزاد آشوبی (88- پنالتی) و رامین رضائیان (3+90) برای راه آهن

* فولاد خوزستان یک - گسترش فولاد تبریز یک

گل‌ها: لندرو چاوز (60) برای فولاد - احمد امیرکامدار (61) برای گسترش فولاد تبریز

برنامه ادامه دیدارهای هفته پانزدهم از رقابتهای لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

چهارشنبه - 15/08/92

* پرسپولیس - صنعتی خوزستان، ساعت 15:15، ورزشگاه آزادی

جمعه - 15/08/92

* تراکتورسازی تبریز - استقلال تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه یادگار امام (ره)

* سایپا البرز - صبای قم، ساعت 15:30، ورزشگاه انقلاب کرج

جدول رده‌بندی لیگ برتر