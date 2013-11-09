حمید زینیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تساوی تیم تراکتورسازی برابر استقلال در هفته پانزدهم و از دست رفتن قهرمانی نیم فصل این تیم، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: اول از همه، باید از تماشاگرانی که برای تماشای این مسابقه و حمایت از تراکتورسازی به ورزشگاه آمدند، تشکر کنم. آنها به دعوت ما لبیک گفتند و با حضور 70 هزار نفری، ورزشگاه را پر کردند.
وی افزود: خوشبختانه مسئولان سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال هم در ورزشگاه بودند و از نزدیک مشکلات ورزشگاهها را دیدند. آنها با چشم خود دیدند که چطور دهها هزار هوادار تراکتورسازی مسائل اخلاقی و نظم و انضباط را رعایت کردند. امیدوارم در نیم فصل دوم هم این حمایتها ادامه داشته باشد.
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز خاطرنشان کرد: طبق نظر کارشناسان تراکتورسازی برابر استقلال تیم برتر میدان بود. امیدوار بودیم در این مسابقه سه امتیاز را کسب کنیم ولی هنوز هم با این شرایط حریف قدرتمندی برای سایر تیمهای صدرنشین هستیم. انشاءالله نیم فصل دوم هم با همین قدرت به کارمان ادامه دهیم.
وی همچنین درباره وضعیت تراکتورسازی در تعطیلات نیم فصل یادآور شد: بازیکنان تا روز پنجشنبه مرخصی هستند. در این مدت هم با سرمربی تیم درباره اردوی احتمالی تیم و جذب بازیکنان جدید صحبت خواهیم کرد و جلساتی برگزار میکنیم. البته مجید جلالی هم اکنون تهران است و ما به صورت تلفنی با هم ارتباط داریم.
زینیزاده درباره صحبتهای جلالی که گفته بود تراکتورسازی سه بازیکن جدید جذب خواهد کرد، تاکید کرد: ما جای خالی داریم. هم میتوانیم بازیکن داخلی بگیریم و هم بازیکن خارجی. در صورت نیاز و تایید کادر فنی هر بازیکنی که بخواهیم میتوانیم جذب کنیم.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا جذب بازیکنان پرسپولیس و استقلال هم در دستور کار این باشگاه قرار دارد یا خیر، گفت: تا امروز مسائل را جمعبندی و در زمان مناسب اسامی بازیکنان مورد نیاز را اعلام میکنیم.
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز در بخشی از صحبتهایش درباره شعارهای هواداران تراکتورسازی در بازی با استقلال علیه امیر قلعهنویی، تصریح کرد: وقتی 70 هزار نفر برای تماشای بازی به ورزشگاه میآیند این اتفاقات طبیعی است و شاید چند هوادار این شعارها را مطرح کنند! قلعهنویی دو فصل پیش تبریز بوده و ما خاطرات خوبی با او داریم.
وی درباره اینکه شعار هواداران تراکتورسازی از چند نفر گذشته بود و این شعارها توسط تمام تماشاگران تراکتورسازی سر داده میشد، اذعان داشت: همانطور که گفتم در استادیومی که 70 هزار تماشاگر حضور دارند، این مسائل پیش میآید. این شعارها به هیچ عنوان از طرف باشگاه نبوده است.
زینیزاده در این خصوص یادآور شد: در بازی ما با استقلال اهواز از دقیقه اول تا دقیقه 90 علیه تک تک ما شعار دادند که البته پیگیر آن مساله هستیم. ضمن اینکه جای این سئوال هست که چرا چنین اتفاقاتی بارها در استادیوم آزادی رخ میدهد؟ به هر حال همه ما باید دست به دست هم بدهیم تا این مسائل در ورزشگاهها تمام شود.
وی در پاسخ به این سئوال "که آیا نگران کسر امتیاز مجدد از تراکتورسازی به خاطر شعار علیه قلعه نویی نیست"؟ تصریح کرد: اینکه چیزی نیست! اگر اینطور باشد که باید تمام استادیومهای ایران را تعطیل کرد.
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز در پایان درباره درگیری لفظی جواد نکونام و علی کریمی هم گفت: جذابیت فوتبال به همین کُریهایی است که انجام میشود. به نظرم نباید به این موضوع دامن زد.
تیمهای فوتبال استقلال و تراکتورسازی روز جمعه در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز به مصاف هم رفته بودند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به اتمام رسیده بود.
نظر شما