به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «لحظه‌ای و سخنی» با عنوان فرعی «دیداری با محمدعلی جمالزاده» شامل مطالب،‌ خاطرات و یادداشت‌هایی درباره جمالزاده پدر داستان‌نویسی نوین ایران است که توسط سیدمسعود رضوی گردآوری شده است.

ناشر اثر در توصیف آن می‌گوید «لحظه‌ای و سخنی»؛ دیدار با سیدمحمدعلی جمالزاده، وداعی با داستان‌نویس کهنسال و محترم و دانای ایران زمین است، مردی که با قصه‌ها و پژوهش‌ها و فعالیت‌هایش در غربت، خدمات ارزشمند فراوانی به ایران و فرهنگ آن کرد.

محمدعلی جمالزاده، متولد سال 1274 و درگذشته در سال 1376 است. او که بیش از یک قرن زندگی کرد، از جنبه‌های مختلف و خصوصی زندگی انسان‌های مختلف آگاه شد و این آگاهی‌ را، گاهی با ستایش و تمجید و گاهی هم با گلایه‌هایی زیرکانه، با مخاطبانش مطرح کرد. به این ترتیب جمالزاده در آثارش از حوادث، رویدادهای سیاسی و اجتماعی و جنبش‌های مختلف گفته است بنابراین خواندن و مرور آثارش، به نوعی مرور تاریخ اجتماعی ایران است.

«لحظه‌ای و سخنی» با شمارگان 2 هزار نسخه و قیمت 12 هزار تومان به چاپ دوم رسیده است.