پابلو نرودا مسموم نشده بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانتیاگو تایمز، بنابر ادعاهای یکی از کارمندان و خانواده نرودا که می‌گفتند این شاعر اهل شیلی در سن 69 سالگی به قتل رسیده بود، بقایای جسد این شاعر و برنده جایزه نوبل در فصل بهار سال جاری نبش قبر شد تا بتوان روی آن آزمایش‌های لازم را انجام داد.

پاتریشیو باستوس، مدیر بخش خدمات پزشکی قانونی وزارت دادگستری و مسئول اصلی تحقیقات روز جمعه اعلام کرد: هر یک از چندین آزمایش انجام شده نمایانگر حضور جراحت‌های دگردیسی در چندین نقطه از اسکلت بودند که با بیماری‌ای که آقای پابلو نرودا برای آن تحت درمان بودند همخوانی دارد.

بر مبنای این آزمایش‌ها، این نتایج کاملا مانند نتایج به دست آمده در ماه می‌ هستند. احتمالا مهم‌ترین نتایج این هفته نتایج به دست آمده از آزمایش سم شناسی بود. باستوس با اعلام این نتایج گفت که آن‌ها با دلیل اصلی مرگ اعلام شده برای نرودا در سال 1973 یعنی ابتلا و مرگ بر اثر سرطان همخوانی دارند.

به گفته باستوس آنالیز گزارش سم شناسی استخوان‌های آقای پابلو نرودا حضور داروهایی را تایید کردند که برای درمان بیماری‌های سرطانی و مخصوصا سرطان پروستات در آن زمان استفاده می‌شدند و عوامل شیمیایی دیگری که ممکن است باعث مرگ آقای نرودا شده باشند، پیدا نشدند.

نرودا در سال 1973 و درست چند هفته بعد از کودتایی که سالوادور آلنده را از قدرت برکنار کرد، درگذشت. زمان‌بندی مرگ نرودا باعث به وجود آمدن شک‌هایی مبنی بر این شد که مرگ او به خاطر سرطان نبوده و او یکی از قربانی‌های ظهور دیکتاتوری آگوستو پینوشه بوده است.

بنابر ادعای راننده نرودا که اخیرا گفته بود او طی اقامتش در بیمارستان سانتا ماریای سانتیاگو مسموم شده بود، شک‌های جدیدی نسبت به نحوه مرگ نرودا به وجود آمده بود. این ادعاها همچنین مبنی بر این بود که دکتر دومی نیز در بیمارستان حضور و در این کار دست داشت.

توصیف‌های به دست آمده از آن دکتر بازجویان را به مردی آمریکایی به نام مایکل تاونلی رساند که یکی از آدمکشان دیکتاتور شیلی آگوستو پینوشه بود و همچنین بنابر شایعه‌ها، عامل دوجانبه سی آی ای بود. با این حال گفته می‌شود تاونلی که در حال حاضر در برنامه حفاظت از شاهدان ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد عذر حضوری دارد که ثابت می‌کند در زمان مورد نظر در شهر فلوریدا حضور داشته است.

با این حال هنوز نتیجه آزمایش دی. ان. ای که ثابت می‌کند در حقیقت این جنازه شاعر فقید بوده که تحت این آزمایش‌ها قرار گرفته، هنوز منتشر نشده و به همین دلیل اعضای خانواده نرودا دیروز بعد از انتشار اعلامیه گفتند باورشان این است که این پرونده هنوز بسته نشده است.