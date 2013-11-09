به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "دربند" ساخته پرویز شهبازی که در سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر با استقبال روبهرو شده و برنده جوایز سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن و سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری شده بود، در چهاردهمین جشنواره بینالمللی فیلمهای آسیایی سندیگو و در بخش "کشفها" روی پرده میرود.
در بخش رقابتی "کشف ها" آثار فیلمسازان نوآور و تفکر برانگیز سینمای آسیا که دارای قصههای جدید بوده و شیوههای تازه برای بازگویی آنها دارند به نمایش درمیآید.
فیلم "دربند" پیشتر در جشنوارههای بینالمللی ونکوور کانادا، بوسان کره جنوبی و شیکاگو آمریکا به نمایش درآمده است.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: نازنین دانشجوی شهرستانی ترم یک مجبور است در تهران به دنبال خانه بگردد. او مجبور میشود با دختری به نام سحر همخانه شود. سحر در یک فروشگاه کار میکند اما این همنشینی اتفاقاتی را رقم میزند.
این رویداد سینمایی از 16 تا 25 آبان ماه سال جاری در کشور آمریکا برگزار میشود. "دربند" محصول بنیاد سینمایی فارابی بوده و هم اکنون در سینماهای کشور در حال نمایش است.
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