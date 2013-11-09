شرکت نفت و گاز گچساران دومین شرکت تولید کننده نفت در ایران است

به گزارش خبرنگارمهر، محمد باورساد بعدازظهر شنبه در دیدار نماینده مردم کهگیلویه وبویراحمد در مجلس خبرگان رهبری گفت: در میان 9 شرکت بهره برداری در مناطق نفتخیز جنوب، گچساران جایگاه ویژه ای دارد.

باورساد افزود: طول جغرافیایی شرکت نفت و گاز گچساران بیش از 400کیلومتر و عرض آن 150 کیلومتر و فاصله دورترین کارخانه این شرکت از مرکز شهر گچساران 280 کیلومتر است.

وی بیان داشت: این شرکت بیش از هفت هزارنفر نیرو دارد که از این تعداد سه هزار نفر رسمی و قریب به چهار هزارنفر به صورت قراردادی، پیمانکاری و قرارداد مدت معین هستند.

این مسئول اظهارداشت: شرکت نفت و گاز گچساران در سال جاری با کمبود بودجه چشمگیری مواجه بوده که با پیگیری های صورت گرفته توانسته این مشکل را تا حدودی مرتفع سازیم.

باورساد همچنین شرکت نفت و گاز گچساران را از لحاظ اقدامات زیست محیطی شرکتی پیشرو معرفی کرد و افزود: این شرکت با صرف میلیاردها تومان هزینه در جهت ساخت واحد جداکننده گازهای همراه نفت وساخت کارخانه های نمکزدایی در زمینه حفظ محیط زیست پرتلاش بوده است.

وی همچنین از افتتاح دو واحد نمکزدایی در منطقه بی بی حکیمه و دشت لیشتر در آینده ای نزدیک خبرداد و بیان داشت: آینده و افق خوبی برای شرکت نفت و گاز گچساران پیش بینی می شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز گچساران توجه به نیروی انسانی را از مهم ترین اولویت های برنامه های کاری خود عنوان کرد و افزود: شرایط ویژه گچساران و قرار گرفتن آن در میان چندین استان اهمیت توجه به کارکنان عملیاتی این شرکت را بیش از پیش خواهد کرد.

باورساد با انتقاد از ترافیک بالا خودروهای غیرشرکتی در جاده های مواصلاتی شرکت نفت و گاز گچساران به کارخانه های خارج از منطقه، اظهارداشت: با واگذاری این جاده های مواصلاتی به اداره راه و شهرسازی بسیاری از مشکلات حقوقی این مسیرها از عهده نفت و گاز گچساران برداشته می شود.

وی اعلام آمادگی کرد: در صورت موافقت اداره راه و شهرسازی گچساران بخشی از هزینه بهسازی جاده های مواصلاتی نفت را شرکت نفت و گاز گچساران با مشارکت راه و شهرسازی به عهده خواهد گرفت.