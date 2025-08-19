به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر حافظینیا با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال توسط ایشان با عنوان سرمایهگذاری برای تولید، اظهار کرد: شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران برای تحقق این شعار طرح توسعهای منصورآباد را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: این شرکت با انجام عملیات بسیار سنگین و تخصصی، طی ۷ ماه کار شبانه روزی موفق به اتمام طرح توسعهای منصورآباد با افزایش ۱۵ هزار بشکهای نفت در روز شد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران اضافه کرد: در انجام این خدمت ، مجموعه مدیریت عملیات، مدیریت فنی، خدمات، HSE ، حراست، ترابری، روابط عمومی و اداره امور حقوقی و قراردادها مشارکت داشتند.
