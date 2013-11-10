کاهش 60 درصدی جرایم خشن در ملایر/ پاکسازی مناطق آلوده طی 82 مرحله

به گزارش خبرنگار مهر، برخورداری از امنیت در زندگی اجتماعی، از آرمان های دیرین انسان است چراکه کابوس وحشتناک ترس ناشی از تجاوز، ظلم و تهدید، همواره عامل تلخ کامی، رکود، ناتوانی و نومیدی انسان در زندگی جمعی بوده است.

رهایی از این کابوس و احساس مصونیت در برابر عواملی که آرامش زندگی و حقوق خود و جامعه را به مخاطره می افکنده و زندگی، آزادی و مزایای مشروع زندگی انسان را تهدید می کرده، بیش از خود زندگی، محبوبیت داشته و برای بشر لذت بخش بوده است.

براین اساس دین اسلام امنیت را یکی از اصول زندگی و حالتی پرهیزناپذیر در زندگی جمعی و عنصری ضروری در بهره وری از مزایا و مواهب حیات و نیز زمینه ساز تکامل و ارتقا بشر پنداشته و از آن با عنوان یکی از مقدس ترین آرمان های بشری و الهی یاد کرده که در این میان نیروی انتظامی، در ایجاد امنیت در جامعه سهم به سزایی بر عهده دارد.

اما چندی است که شایعاتی مبنی بر افزایش جرم و جنایت در شهرستان ملایر امنیت این منطقه را زیر سئوال برده است که در همین زمینه فرمانده انتظامی ملایر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال در ملایر نسبت به سال گذشته افزایش وقوع جرم صورت نگرفته است، گفت: نیروی انتظامی ضامن آسایش و امنیت مردم در کشور است و اقتدار، عزت نفس و اخلاق مداری سه خصوصیت بارز نیروی انتظامی بشمار می رود.

ابراهیم سعیدی با اشاره به اینکه نیروهای ناجا به صورت شبانه روزی برای امنیت جامعه و مردم از هیچ کوششی دریغ نکرده اند، ابراز داشت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در راه دفاع از ارزش ها و همچنین آسایش و امنیت مردم، در خط مقدم مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن با جدیت پیش می رود.

فرمانده انتظامی ملایر مبارزه با قانون شکنی و هنجار شکنان جامعه، قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که حق و حقوق مردم را پایمال می کنند را از اقدامات مهم نیروی انتظامی برشمرد و با اشاره به اینکه نیروی انتظامی شهرستان ملایر در راستای ایجاد امنیت و آسایش این شهرستان از هیچ کوششی دریغ نمی کند، گفت: با وجود فراوانی بیکاری در ملایر و همچنین تعطیلی برخی کارگاه ها هیچ نوع افزایش جرمی در شهرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته در ملایر نداشته ایم.

آمار سرقت از منازل ملایر 11 درصد کاهش دارد

وی اظهار داشت: در بعد سرقت منزل در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهشی 11 درصدی در شهرستان بوده ایم .

سعیدی از کاهش 80 درصدی سرقت در اماکن خصوصی در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: همچنین در سرقت احشام نیز امسال چهار ونیم درصد کاهش داشته ایم.

وی در ادامه از کاهش 67 درصدی جرایم خرد، مانند سرقت داخل خودرو در ملایر خبر داد و افزود: در برخی آیتم ها نه تنها شاهد افزایش جرایم نبوده ایم بلکه با کاهش شدید جرایم نیز همراه بوده است.

فرمانده انتظامی ملایر در ادامه به جرایم خشنی مانند قتل در شهرستان طی سال جاری اشاره کرد و افزود: در این زمینه نیز شاهد کاهش 60 درصدی جرایمی از این قبیل بوده ایم.

وی گفت: تعداد قتل در سال گذشته در شهرستان 9 مورد بوده که امسال این رقم در هفت ماهه سال جاری به سه مورد رسیده است که علت این قتل ها اختلافات خانوادگی منجر به درگیری بوده است.

کشفیات مواد مخدر 11 درصد افزایش داشته است

سعیدی در ادامه به کشفیات مواد مخدر در شهرستان ملایر اشاره کرد و گفت: در این زمینه کشفیات مواد مخدر در سال جاری نسبت به مدت مشابه 11 درصد افزایش به ثبت رسیده است.

ابراهیم سعیدی بیان داشت: در 7 ماهه اول امسال 561 نفر در زمینه مواد مخدر دستگیر شده اند که این افراد شامل خرده فروش مواد، قاچاقچي عمده، توزيع كننده و توليد كننده بوده اند.

وي از کشف 350 کیلوگرم تریاک در هفت ماهه امسال از چند باند مواد مخدر خبر داد و گفت: این مقدار مواد کشف شده علاوه بر سایر مواد مخدر بوده است.

سعیدی یادآور شد: کشفیات تریاک امسال نسبت به سال گذشته در ملایر شش برابر شده که رقم بسیار بالایی است.

سعيدي در ادامه از اجرای 82 مرحله پاکسازی مناطق آلوده شهرستان ملایر خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه این تعداد مرحله پاکسازی مناطق آلوده در شهرستان انجام شده است.

وی افزود: این مناطق در داخل شهر، روستاها و محورهای مواصلاتی بوده و افراد زیادی نیز در این زمینه دستگیر شده اند.

سعیدی از افزایش 41 درصدی مراحل پاکسازی مناطق آلوده در هفت ماهه امسال خبر داد و گفت: این تعداد در سال گذشته 58 مرحله بوده است.

وی با اشاره به اینکه با هر نوع تخلف و جرم و جنایت با توجه به اطلاع رسانی و اخبار واصله از سوی مردم به شدت برخورد می شود بیان داشت: مردم می توانند هر نوع موضوع مشکوک را به نیروی انتظامی و یا پلیس 110 اطلاع دهند.

کشف سلاح های غیر مجاز نسبت به مشابه سال قبل 15 درصد افزایش داشته است

وی از افزایش 78 درصدی قاچاق سوخت در شش ماهه سال جاری خبر داد و گفت: همچنین کشف سلاح های غیر مجاز نیز نسبت به مشابه سال قبل 15 درصد رشد داشته است.

فرمانده انتظامی ملایر در ادامه از افزایش 17 درصدی کشفیات ماهواره در شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه خبر داد و گفت: نیروی انتظامی شهرستان در زمینه جمع آوری فیلم ها و سی دی های مستهجن نیز 14 درصد افزایش کشفیات در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

فرمانده انتظامی ملایر در ادامه از کاهش 11 درصدی تصادفات درون شهری در هفت ماهه امسال در ملایر خبر داد و عنوان کرد: همچنین در تصادفات برون شهری نیز شاهد کاهش 12 درصدی در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در ملایر بوده ایم.

وی در ادامه به فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی در این زمینه نیز فعالیتهای خود را داشته و با راه اندازی واحدهای گشتی بنا به وظیفه در ترویج این فریضه تلاش خود را در شهرستان ملایر ادامه می دهد.

سعیدی یادآور شد: در بعد امر به معروف و نهی از منکر تنها نیروی انتظامی دخیل نیست و سایر نهادها و ادارات نیز باید با جدیت برای احیای امر به معروف و مبارزه با منکرات جامعه وارد عمل شوند.

وی در پایان گفت: هدف ما ایجاد امنیت و حفظ شان و منزلت شهروندان بوده که در این راستا نیز همکاری مردم نیاز است.

یک شهروند ملایری نیز با بیان اینکه در حال حاضر امنیت حاکم بر شهرستان ملایر رضایت بخش است، از پرسنل نیروی انتظامی که شبانه روز برای ایجاد امنیت در این منطقه تلاش می کنند قدردانی کرد.

احمد معینی با بیان اینکه وقوع جرم در هر جامعه ای ممکن است، گفت: اقتدار نیروی انتظامی از میزان وقوع جرم در جامعه می کاهد.

باید همه مردم جامعه دست در دست هم برای تامین امنیت تلاش کنند

وی با تاکید بر اینکه همراهی مردم در رساندن نیروی انتظامی به اهدافش موثر است، گفت: باید همه مردم جامعه دست در دست هم برای تامین امنیت تلاش کنند.

معینی با اشاره به اینکه مردم‌داری و نهادینه کردن رفتار قانونمند و بهره‌مندی از عنصر خلاقیت و روز‌آمدی از ویژگی‌های نیروی انتظامی برای امنیت‌آفرینی پایدار و آرامش همگانی در جامعه است، گفت: همه مردم در قبال جامعه مسئولند.

یکی دیگر از شهروندان ملایری نیز در این زمینه تاکید کرد: قانون‌مداری و اقتدار و قاطعیت در مقابله با قانون‌ستیزان و اخلالگران در همه عرصه‌های اجتماعی رسالت خطیر و دائمی جان بر کفان نیروی انتظامی است.

مریم شهسواری با تاکید بر اینکه بخش اعظمی از امنیت جامعه مرهون زحمات نیروی انتظامی است، گفت: اين افراد در شرايط سخت در يگان هاي مختلف نيروي انتظامي تمام تلاش خويش را وقف استقرار نظم و امنيت و آرامش در جامعه اسلامي می کنند.

به گزارش مهر، آنچه مسلم است اینکه همکاری مردم با نیروی انتظامی مهمترین مولفه امنیت پایدار در جامعه است و امنیت در سایه همکاری مردم با نیروی انتظامی به دست می‌آید و این نیرو به عنوان یکی از نیروهای خدوم امنیتی در برقراری امنیت و نظم نقش موثری ایفا می‌کند.