حرفهای سیاسی سجادی در فراکسیون رهروان مجلس/ نظر اکثریت نمایندگان مثبت بود

غلامرضا اسداللهی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به جلسه امروز یکشنبه شورای مرکزی فراکسیون رهروان در آستانه جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان گفت: در جلسه امروز وزیر پیشنهادی ورزش از برنامه ها و پیشینیه مدیریت خود گزارشی به اعضای فراکسیون ارایه داد.

نماینده مردم تایباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نظر قاطبه نمایندگان در خصوص وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان مثبت بود اظهار داشت: نمایندگان انتقاداتی نسبت به تعامل و پیشینه سیاسی وزیر پیشنهادی داشتند.

وی با اشاره به سوال نمایندگان از وزیر پیشنهادی ورزش در خصوص امضای نامه استعفاهای مربوط به اعتراضات مجلس ششم گفت: سجادی در جلسه فراکسیون اعلام کرد در جو قرار گرفتم تحت تاثیر افرادی که استعفاها را امضا کردند بنده نیز متن استعفا را امضا کردم.

وی ادامه داد: وزیر پیشنهادی در این جلسه تاکید کرد که فرد سیاسی ای نبوده و عضو هیچ حزب و گروه نیستم.

وی با بیان این که در جلسه امروز فراکسیون حدود 70 نفر از اعضای شورای مرکزی و مجمع فراکسیون حضورداشتند، گفت: نمایندگان ایراداتی را به برنامه های سجادی در حوزه جوانان وارد دانستند.

وی افزود: سجادی قول داد تخصص و تدین را مبنای انتصابات خود قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله سجادی هفته گذشته از سوی رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. امروز جلسه رای اعتماد وی برگزار می شود.

فراکسیون اصولگرایان مجلس نیز نسبت به وی نظر منفی ندارند.

به گزارش مهر ، پیش از این صالحی امیری و سلطانی فر به عنوان وزرای پیشنهادی ورزش و جوانان معرفی شده بودند که موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان نشدند.