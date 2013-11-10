  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۱۴

برای حضور در مسابقات آسیا- پاسفیک؛

تیم ملی گلف ایران یکشنبه شب راهی تایلند می‌شود

تیم ملی گلف ایران یکشنبه شب راهی تایلند می‌شود

تیم ملی گلف مردان ایران برای حضور در رقابتهای نومورا کاپ آسیا - پاسفیک یکشنبه شب راهی تایلند می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای آسیا - پاسفیک گلف نومورا کاپ مسابقات قاره‌ای آسیا و اقیانوسیه است که هر دو سال یکبار برگزار می‌شود و بازیکنان برتر کشورها به این مسابقات دعوت می‌شوند بر همین اساس تیم ملی گلف کشورمان با ترکیب حسن کریمیان، سیدمحمود جوزی، ابراهیم نوری و علی خزان‌بیک با همراهی کیکاوس سعیدی رئیس فدراسیون گلف راهی این رقابت‌‌ها می‌شود.

علی خزان‌بیک گلفباز جوان کشورمان که به تازگی آخرین بازی تور اروپای خود را با موفقیت در اتریش به پایان رسانده است از آلمان عازم این مسابقات می‌شود و تیم ملی ایران را در این رویداد مهم همراهی می‌کند. رقابتهای گلف آسیا  - پاسفیک از 14 تا 17 نوامبر(23 لغایت 26آبان) در 3 راند با حضور 60 کشور در شهر چیانگ رای تایلند برگزار می‌شود.

کد مطلب 2173046

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها