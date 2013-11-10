به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای آسیا - پاسفیک گلف نومورا کاپ مسابقات قاره‌ای آسیا و اقیانوسیه است که هر دو سال یکبار برگزار می‌شود و بازیکنان برتر کشورها به این مسابقات دعوت می‌شوند بر همین اساس تیم ملی گلف کشورمان با ترکیب حسن کریمیان، سیدمحمود جوزی، ابراهیم نوری و علی خزان‌بیک با همراهی کیکاوس سعیدی رئیس فدراسیون گلف راهی این رقابت‌‌ها می‌شود.

علی خزان‌بیک گلفباز جوان کشورمان که به تازگی آخرین بازی تور اروپای خود را با موفقیت در اتریش به پایان رسانده است از آلمان عازم این مسابقات می‌شود و تیم ملی ایران را در این رویداد مهم همراهی می‌کند. رقابتهای گلف آسیا - پاسفیک از 14 تا 17 نوامبر(23 لغایت 26آبان) در 3 راند با حضور 60 کشور در شهر چیانگ رای تایلند برگزار می‌شود.