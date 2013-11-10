به گزارش خبرنگار مهر، بعد از کسب عنوان نایب قهرمانی جهان و بازگشت تیم ملی به تهران مهدی علی‌نژاد رئیس فدراسیون ووشو ظهر امروز یکشنبه به همراه نایب رئیس، دبیر، مدیر تیم های ملی و سرمربیان تیم های ساندا و تالو در یک نشست خبری در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شرکت و ضمن ارائه گزارشی از عملکرد تیم ملی در رقابتهای قهرمانی جهان، به سوالات مطرح شده پاسخ داد:

منصوریان با رشادت طلا گرفت

علی نژاد در ابتدای این جلسه نتایج تیم ملی در رقابتهای جهانی مالزی را تشریح و از راه سخت رسیدن به عنوان نایب قهرمانی جهان سخن گفت. وی به رشادت های الهه منصوریان که با گونه شکسته موفق به کسب مدال طلای جهان را کسب کند تقدیر کرد و عنوان داشت کسب شش مدال طلا در رقابتهای جهانی برای اولین بار به دست آمد.

با یک طلا بیشتر نایب قهرمان شدیم

رئیس فدراسیون ووشو ادامه داد: تیم ملی ایران در حالی با یک مدال طلا بیشتر از دوره قبل عنوان نایب قهرمانی جهان را حفظ کرد که اعتبارات کمتری در اختیار داشتیم و با تلاش و همیت بالایی موفق شدیم موفقیت های خود را تداوم ببخشیم.

ووشو نایب قهرمان جهان است

وی با درخواست از مسئولان ورزش کشور برای توجه ویژه به ووشو گفت: ووشو ایران نایب قهرمان جهان است و انتظار داریم به چشم نایب قهرمان جهان به این رشته نگاه و توجه شود. من با آمار و ارقام می گویم که سال قبل اغلب فدراسیون ها 80 درصد بودجه خود را دريافت کردند ولی به ووشو نزدیک به 33درصد پرداخت شد.

در ورزش کشور منابع مالی وجود دارد ولی آقایان نمی خواستند در این اختیار ووشو قرار دهند. سال قبل 25 میلیارد ریال هزینه داشتیم که نزدیک به 10 میلیارد آن از منابعی دیگر تامین شده ، 62 میلیارد وزارت ورزش و 90میلیارد هم کمیته ملی المپیک پرداخت کردند. به همراه ما 16 فدراسیون دیگر در آزادی زمین گرفتیم که تنها سه فدراسیون موفق به تکمیل کار شدند که یکی از آنها ووشو بود و اغلب هزینه های ساخت آکادمی ووشو را نیز از بیرون ورزش تامین شد.

اجازه نمی‌دهم کسی تیم ملی انتخاب کند

رئیس فدراسیون ووشو در خصوص انتقاد دو عضو تیم بانوان قبل از اعزام به رقابتهای جهان هم گفت: اجازه نمی دهم جریانی خارج از فدراسیون تیم ملی انتخاب کند. ما به کار مربیان اعتقاد و اعتماد داریم و دلیل اصلی موفقیت های ما نیز همین جریان بوده است. این عضو تیم بانوان به انتخابی ها اعتراض داشتند که این اعتراض را به بیرون از ورزش کشاندند و به مربی و دو عضو تیم ملی نیز تهمت هایی زدند و کمیته انضباطی هم یک سال آنها را محروم کرد. البته مدتی قبل ابراز ندامت کرده و جلب رضایت شاکیان انتظار داریم از سوی کمیته انضباطی دچار بخشودگی شوند.

درخواست میزبانی جام جهانی را داریم

عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهان همچنین در خصوص میزبانی رقابتهای بین المللی هم گفت: ما درخواست میزبانی مسابقات جام جهانی 2016 را داریم که موافقت نایب رئیس فدراسیون جهانی را برای برگزاری مسابقات بانوان در نوبت صبح و آقایان در نوبت عصر را گرفته ایم و منتظر مشخص شدن تکلیف وزارت ورزش هستیم تا به طور رسمی درخواست خود را به فدراسیون جهانی اعلام کنیم.

الگوی ووشو جهان هستیم

وی با اشاره دوباره به مسابقات جهانی گفت: ووشو چین از حمایت و سازماندهی بالای برخودار است به همین دلیل خیلی از کشورها ووشو ایران را که موفق شده در کمتر از 6 سال به عنوان نایب قهرمانی جهان دست پیدا کند را به عنوان الگو و هدف برای پیشرفت قرارداده و از ما برای درخواست اردوی مشترک کرده اند.

مربی چینی برای ساندا نمی آوریم

وی با اشاره به برنامه فشرده‌ای ووشو در سال 93 گفت: مسابقات جهانی جوانان در فروردین ماه و بازیهای آسیایی مهمترین این برنامه هاست. جوانان از دیماه کار آماده سازی را آغاز می کنند و تیم ملی هم از بعد از نوروز برای حضور در بازیهای آسیایی وارد اردو می شود و چندمرحله اردو و مسابقات بین المللی را برای آن در نظر گرفته ایم. ضمن اینکه اگر شرایط مالی اجازه دهد برای تیم های ساندا و تالو بانوان و تالو مردان مربی چینی استخدام خواهیم کرد.

ورزش بلاتکلیف است