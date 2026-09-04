راستینه: چهارمحال و بختیاری نیازمند اجرای یک پروژه راهبردی ورزشی است

احمد راستینه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استان چهارمحال و بختیاری، استانی مؤمن، ولایتمدار، شجاع، غیور و شهیدپرور است و قهرمانان ورزشی آن پرچمداران غیرت، عزت و شرف ایران اسلامی هستند.
وی با اشاره به موفقیت ورزشکاران چهارمحال و بختیاری در عرصههای ملی و بینالمللی افزود: امروز افتخار میکنیم که زهرا کیانی، قهرمان ووشوی جهان و از فرزندان غیور بام ایران، پرچمدار پرافتخار کاروان ایران اسلامی در مسابقات ناگویا ژاپن است.
نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به توانمندی ورزشکاران دارای معلولیت استان، گفت: زهرا آقایی سامانی، ورزشکار پرافتخار شهرستان سامان، با وجود قطع هر دو پا، با ارادهای مثالزدنی مسیر قهرمانی را طی کرده و امروز قهرمان مسابقات آسیایی و عضو تیم ملی پاراایران در مسابقات ناگویا است و امید کسب مدال طلا برای کشورمان محسوب میشود.
راستینه در ادامه با اشاره به همکاری خود با وزیر ورزش و جوانان، تصریح کرد: در سالهای گذشته با چهار وزیر ورزش همکاری داشتهام و دنیامالی در دولتهای مختلف، مدیری راهبردی، مسئلهشناس و شجاع برای حل مسائل بوده است؛ هرچند ممکن است در برخی موضوعات تخصصی اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.
وی با اشاره به تصویب لایحه نظام جامع باشگاهداری، بیان کرد: این لایحه میتواند نقطه آغاز تغییرات مهم در حوزه ورزش کشور باشد و با شهامت وزیر ورزش و جوانان، بار دیگر در دولت پیگیری و نهایی شد.
نماینده مردم شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در مجلس افزود: لایحه نظام جامع باشگاهداری پس از بررسیهای تخصصی و طی مراحل قانونی، به شورای نگهبان رفت و بخشهایی از آن نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و یک یا دو مورد باقیمانده نیز در روزهای آینده در صحن علنی مجلس تعیین تکلیف خواهد شد.
راستینه با اشاره به پیشبینی مشوقهای مالیاتی برای سرمایهگذاری در ورزش گفت: بر اساس این لایحه، برای نخستین بار سرمایهگذاری بخش خصوصی در رشتههای ورزشی، با اولویت ورزش بانوان، مورد حمایت قرار میگیرد و سرمایهگذاران میتوانند بخشی از مالیات خود را به سرمایهگذاری در حوزه ورزش اختصاص دهند.
وی ادامه داد: این اتفاق بزرگی است که وزیر ورزش و جوانان توانست نظر دولت را برای آن جلب کند و مجلس نیز با تصویب این موضوع، مسیر حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در ورزش را هموار کرد.
چهارمحال و بختیاری از نظر سرانه ورزشی در زمره استانهای آخر کشور است
راستینه با بیان اینکه قصد ورود به جزئیات بودجه و اعتبارات ورزش استان را ندارد، گفت: مسئولان و نمایندگان استان بهدرستی درباره کمبودها و مشکلات حوزه ورزش صحبت کردهاند، اما واقعاً برای من بهعنوان مسئول کمیته تخصصی ورزش مجلس، بیان اینکه چهارمحال و بختیاری از نظر سرانه ورزشی در زمره استانهای آخر کشور قرار دارد، خوشایند نیست.
وی افزود: در سالهای گذشته تلاشهای زیادی برای ارتقای سرانه ورزشی استان انجام شده، اما همچنان نیازمند توجه ویژه وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هستیم.
نماینده مردم شهرستانهای شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در مجلس با اشاره به اعتبارات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی اظهار کرد: امسال اعتبارات این شرکت در حوزه نگهداری، ساخت و توسعه اماکن ورزشی حدود چهار همت است، اما حتی یک پروژه از سوی شرکت توسعه در استان چهارمحال و بختیاری در حوزه توسعه تعریف نشده است.
راستینه ادامه داد: چهار تا پنج سال است که برای آغاز یک پروژه کلیدی در استان تلاش میکنیم، اما با محدودیتهای ناشی از مصوبه دولت درباره آغاز پروژههای جدید مواجه شدهایم. انتظار دارم وزیر ورزش و جوانان تدبیری بیندیشد و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی را مکلف کند یک پروژه محوری و راهبردی در چهارمحال و بختیاری اجرا کند.
تکمیل اردوگاه ایران در چهارمحال و بختیاری یک پروژه ملی است
وی با اشاره به ظرفیتهای ورزشی استان گفت: چهارمحال و بختیاری به دلیل ارتفاع بالا از سطح دریا و برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب، ظرفیت بسیار خوبی برای میزبانی اردوهای تیمهای ملی دارد.
راستینه افزود: حدود یک ماه پیش با حضور استاندار و مدیرکل ورزش و جوانان استان، تفاهمنامهای برای ایجاد کمپ ملی تیمهای ورزشی و بهویژه ظرفیتهای مرتبط با کشتی امضا کردیم و در جلسهای با مسئولان مربوطه نیز مقرر شد مساعدتهایی از سوی وزارت ورزش و فدراسیون انجام شود.
وی با اشاره به وجود هتل ورزشکاران شهرکرد تصریح کرد: این مجموعه صرفاً یک پروژه شهری نیست، بلکه پروژهای ملی است و انتظار داریم وزارت ورزش و فدراسیونها از این ظرفیت استفاده کنند.
نماینده مردم شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در مجلس گفت: به جای اینکه اردوهای تیمهای ملی برای آمادهسازی به کشورهای دیگر از جمله ترکیه منتقل شود، میتوان از ظرفیت چهارمحال و بختیاری استفاده کرد. ارتفاع شهرکرد حدود ۲۲۰۰ متر از سطح دریا است و تمرین در چنین شرایطی میتواند برای آمادهسازی ورزشکاران بسیار مؤثر باشد.
راستینه با اشاره به تجربه وزیر ورزش و جوانان در ورزش حرفهای خاطرنشان کرد: دنیامالی سالها در حوزه ورزش حرفهای فعالیت داشته و بهخوبی میداند که تمرین در ارتفاع چه تأثیری بر آمادگی ورزشکاران دارد.
چهارمحال و بختیاری ظرفیت تبدیل شدن به اردوگاه ملی ورزش کشور را دارد
وی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری تنها به شهرکرد محدود نمیشود و شهرستانهایی مانند بروجن و کوهرنگ نیز ظرفیتهای ارزشمندی برای میزبانی اردوهای ورزشی دارند. از طرفی با طی مسافت کوتاهی میتوان به ارتفاعات بالاتر دسترسی پیدا کرد که برای رشتههایی مانند صخرهنوردی و کوهنوردی و سایر رشتههای ورزشی ظرفیت مناسبی ایجاد میکند.
راستینه تأکید کرد: درخواست من از وزیر ورزش و جوانان این است که شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی را مکلف کند یک پروژه راهبردی برای تکمیل «اردوگاه ایران» در چهارمحال و بختیاری آغاز کند.
وی افزود: با تکمیل زیرساختهای ورزشی و هدایت فدراسیونها، میتوان اردوهای تیمهای ملی را در استان برگزار کرد و از این طریق علاوه بر توسعه ورزش قهرمانی، ظرفیتهای گردشگری ورزشی چهارمحال و بختیاری نیز فعال خواهد شد.
رشد ۱۵۶ درصدی اعتبارات وزارت ورزش در سال گذشته
نماینده مردم شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از وزیر ورزش و جوانان گفت: سال گذشته وزارت ورزش و جوانان با پیگیریهای وزیر، بالاترین رشد اعتبارات را در میان وزارتخانههای کشور تجربه کرد و اعتبارات این وزارتخانه ۱۵۶ درصد افزایش یافت.
راستینه خاطرنشان کرد: اگرچه حجم اعتبارات استان چهارمحال و بختیاری در مقایسه با استانهای بزرگ محدودتر است، اما انتظار داریم از محل این اعتبارات و با نگاه ویژه وزارت ورزش و جوانان، حمایت بیشتری از توسعه زیرساختهای ورزشی استان انجام شود.
وی در پایان گفت: چهارمحال و بختیاری از استانهای کمتر برخوردار کشور است و امیدواریم با تدبیر وزیر ورزش و جوانان، تکمیل پروژههای ورزشی، توسعه زیرساختها و استفاده از ظرفیت استان برای میزبانی اردوهای تیمهای ملی با جدیت دنبال شود.
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