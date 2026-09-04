جریمه سنگین یک باشگاه در کرواسی به خاطر ساخت ورزشگاه!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه اوسییک کرواسی با حکم دادگاه تجاری این کشور در پرونده مربوط به ساخت ورزشگاه و کمپ تمرینی جدید خود با محکومیت سنگین مالی مواجه شده و باید بیش از ۶.۳ میلیون یورو به یک شرکت ساختمانی پرداخت کند.

دادگاه تجاری شهر اوسییک در حکمی غیرقطعی، باشگاه اوسییک و شرکت FM20 را به پرداخت حدود ۶.۳۸ میلیون یورو به شرکت ساختمانی «یورواکامن» به همراه سود و بهره قانونی محکوم کرده است.

رسانه کروات «Sportske Novosti» با اعلام این خبر نوشت: دادگاه پس از بررسی اختلاف چندساله میان باشگاه اوسییک و شرکت یورواکامن، این باشگاه را به پرداخت غرامتی سنگین بابت توقف پروژه ساخت ورزشگاه و کمپ تمرینی در منطقه پامپاس محکوم کرده است.

این اختلاف به سال ۲۰۲۲ بازمی‌گردد؛ زمانی که باشگاه اوسییک قرارداد خود با یورواکامن برای ساخت ورزشگاه و کمپ تمرینی جدید را به صورت یک‌طرفه فسخ کرد. مدیران وقت باشگاه دلیل این تصمیم را کندی روند اجرای پروژه و تأخیر در انجام عملیات ساخت‌وساز عنوان کرده بودند.

بر اساس گزارش رسانه‌های کرواسی، قرارداد ساخت مرحله نخست پروژه در سال ۲۰۱۹ میان مدرسه فوتبال اوسییک و شرکت یورواکامن به امضا رسیده بود و ارزش آن حدود ۱۲۰ میلیون کونا بدون احتساب مالیات تعیین شده بود.

پس از فسخ قرارداد، شرکت یورواکامن از باشگاه شکایت کرد و پرونده وارد روند قضایی طولانی شد. در همین حال، اوسییک ادامه پروژه را به شرکت ساختمانی اتریشی «اشتراگ» واگذار کرد و این شرکت در ادامه عملیات ساخت ورزشگاه و کمپ تمرینی را به پایان رساند.

ورزشگاه جدید اوسییک که در ابتدا پروژه ورزشگاه و کمپ پامپاس نام داشت، در سال ۲۰۲۳ افتتاح شد و بعدها با نام Opus Arena به بهره‌برداری رسید. این ورزشگاه بیش از ۱۳ هزار تماشاگر ظرفیت دارد و به خانه جدید اوسییک تبدیل شده است.

دادگاه تجاری اوسییک در رأی خود، بخش قابل توجهی از ادعاهای طرف باشگاه را نیز رد کرده است. همچنین بر اساس گزارش «24sata»، دادگاه علاوه بر مبلغ اصلی غرامت، بیش از ۳۱۱ هزار یورو هزینه دادرسی را نیز برای پرداخت به یورواکامن تعیین کرده است.

در بخش دیگری از حکم، محدودیت موقتی برای واگذاری یا ایجاد بدهی و وثیقه روی زمین و ساختمان‌های مرتبط با مجموعه ورزشگاه و کمپ تمرینی اوسییک در نظر گرفته شده است. این تصمیم به معنای ممنوعیت استفاده باشگاه از ورزشگاه نیست، بلکه تا زمان نهایی شدن پرونده، امکان فروش یا به وثیقه گذاشتن املاک مشمول این حکم را محدود می‌کند.

این در حالی است که باشگاه اوسییک پیش از صدور این حکم نیز برای این پرونده قضایی در صورت‌های مالی خود ذخیره‌ای حدود ۹.۶ میلیون یورو در نظر گرفته بود؛ رقمی که البته با مبلغی که دادگاه در رأی اخیر تعیین کرده، یکسان نیست.

رأی صادرشده هنوز قطعی نیست و باشگاه اوسییک امکان اعتراض به آن را دارد. بنابراین مبلغ نهایی این پرونده پس از طی مراحل قانونی و مشخص شدن نتیجه اعتراض احتمالی تعیین خواهد شد.