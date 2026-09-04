برنامه مبارزات زندی و رزمیان در روز نخست

به گزارش خبرنگار، مرحله دوم از رقابت های گرندپری در سال ۲۰۲۶ با حضور ۲۴۸ تکواندوکار از ۴۸ کشور به میزبانی کره جنوبی در شهر موجو برگزار می شود.

فردا شنبه در روز نخست این مسابقات، تکواندوکاران اوزان ۴۹- کیلوگرم زنان و ۵۸- کیلوگرم مردان به مصاف هم می روند که مهدی رزمیان و ابوالفضل زندی نمابندگان کسورمان خواهند بود.

ابوالفضل زندی در نخستین مبارزه به دیدار «ناصر الحامدی» از عربستان می رود و سپس برنده مبارزه یونان و کره جنوبی را پیش رو خواهد داشت.‌ در قسمت پایین این جدول مهدی رزمیان ابتدا به دیدار «ان قان» از چین تایپه رفته و در صورت برتری به دیدار پیروز جدال کرواسی و بلاروس خواهد رفت.

دو تکواندوکار ایرانی این وزن در صورت کسب دو پیروزی، در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف هم خواهند. رفت.

رقابت های گرندپری از سری مسابقات (G۶) است و به نفراتی که مدال طلا کسب می کنند ۶۰ امتیاز، مدال نقره ۳۶ امتیاز و نفرات سوم هم ۲۱.۶ امتیاز تعلق می گیرد