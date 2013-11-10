دهیاران و شوراها نقطه آغاز برقراری ارتباط مردم با مسئولین در روستاها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم‌روز ظهر یکشنبه در جمع شوراها و دهیاران شهرستان دشتی با اشاره به اهمیت بالای کار دهیاری‌ها، اظهار داشت: تاسیس دهیاری‌ها در روستاها را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ مدیریت روستایی به شمار آورد.

وی افزود: در حال حاضر با تشکیل شوراهای اسلامی روستایی و تاسیس دهیاری‌ها بخش عمده ای از مشکلات کلان مدیریت روستایی که ناشی از نادیده گرفتن مقام اجرایی و تغییرات مداوم ساختاری بوده به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: تجربه نهاد اجرایی رسمی دهیاری با مشروعیت قانونی و فعالیت زیر نظر شورای اسلامی روستا برای ارائه خدمات عمومی وعمرانی کاملا جدید است.

لزوم بررسی و شناخت کمبودها و نیازمندهای روستا

خرم روز اضافه کرد: نقطه آغاز برقراری ارتباط مردم با مسئولین در روستاها دهیاران و شوراها هستند بنابراین باید با مدیریت صحیح و کنترل مسائل ومشکلات مردم و با یک برنامه ریزی صحیح و اصولی مطالبات مردم را دنبال کرد.

وی گفت: شوراها و دهیاران باید با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات محلی روستا مشکلات را مدیریت و به جامعه روستای آرامش دهند.

خرم روز تصریح کرد: یکی از اقدامات مهم دهیاران تشویق و ترغیب مردم روستا به رعایت سیاست‌های دولت است.

وی بررسی و شناخت کمبودها و نیازمندهای روستا در زمینه اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و فرهنگی را از دیگر وظایف دهیاران دانست و گفت: دهیاران در راستای تعامل با شوراها می‌توانند گام‌های بلندتر در توسعه و آبادی روستا بردارند.

دهیاران و شوراها استعدادهای روستا را شناسایی کنند

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری دشتی نیز تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) خواستار الگوگیری از حضرت امام حسین (ع) در همه امور زندگی شد.

حسین باغداری افزود: اگر همه ما به قوانین اشرافیت کامل داشته باشیم مطمئنا در طول خدمت دچار مشکل نخواهیم شد.

باغداری ادامه داد: کارها و شاخص‌های اصلی در روستاها نیازهای فرهنگی و اجتماعی است و دهیاران به عنوان بازوان اجرایی شورا نقش به‌سزایی در آبادانی روستا بر عهده دارند.

وی گفت: دهیاران و شوراها می‌توانند استعدادهای هنری، فرهنگی و ورزشی را در روستا شناسایی کنند و نسبت به تهیه شناسامه روستا اقدام کنند.