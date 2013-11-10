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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۴۷

در کهگیلویه و بویراحمد/

دستگیری۸۶۰ قاچاقچی مواد مخدر/افزایش کشفیات در سال جاری

دستگیری۸۶۰ قاچاقچی مواد مخدر/افزایش کشفیات در سال جاری

یاسوج – خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری۸۶۰ نفر قاچاقچی مواد مخدر از ابتدای امسال تاکنون در این استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام عباس غلام زاده بعدازظهر یکشنبه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر استان گفت: از این قاچاقچیان در مجموع حدود یک هزار و 900 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

وی بیان کرد: همچنین 400 خودروی مربوط به این قاچاقچیان توقیف شده است.

افزایش هشت درصدی کشف مواد مخدر

غلام زاده اظهار داشت: میزان کشفیات مواد مخدر در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است.

وی بیشترین میزان کشفیات را مربوط به تریاک عنوان کرد و افزود: سال گذشته یک هزار و 542 کیلوگرم تریاک کشف شد این در حالی است که امسال یک هزار و 703 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

غلام زاده عنوان کرد:۶۰ کیلوگرم حشیش نیز طی سال جاری در این استان کشف و ضبط شده است.

وی بر برخورد قاطع با عوامل و مصرف کنندگان مواد اعتیاد آور تاکید کرد و گفت: نیروی انتظامی در پاکسازی جامعه از این پدیده خطرناک و خانمان سوز از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

غلام زاده با بیان اینکه گرایش به مواد اعتیاد آور پیر و جوان، باسواد و بی سواد نمی شناسد، اظهارداشت: دشمنان از این طریق ضرباتی را بر پیکر جامعه می زنند.

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رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هم در این نشست گفت: در این استان 44 مرکز ترک اعتیاد فعالیت می‌کنند.

دکتر رضا چمن افزود: حدود سه هزار و 400 نفر زیر پوشش این مراکز بوده و با داروی متادون در حال ترک هستند.

چمن بر نظارت بیشتر بر این مراکز تاکید کرد و بیان داشت: بسیاری از این مراکز کارایی لازم را ندارند و بیشتر به فکر کسب درآمد از این راه هستند.

وی کاهش سن گرایش به مواد مخدر را نگران کننده دانست و تصریح کرد: سن گرایش به استعمال دخانیات در 10 سال گذشته دو سال کمتر شده است.

چمن بر انجام کار پژوهشی در خصوص علل گرایش به مواد مخدر در استان تاکید کرد و خواستار همکاری همه دستگاهها برای از بین بردن این آسیب اجتماعی شد.

معاون قضایی دادگستری استان نیز در این نشست گفت: در سال گذشته یک هزار و 332 پرونده قاچاق مواد مخدر در دادگستری استان مورد بررسی قرار گرفت.

آوند از تلاشهای نیروی انتظامی در زمینه مبارزه مواد مخدر تقدیر کرد.

 

کد مطلب 2173296

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