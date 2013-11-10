دستگیری۸۶۰ قاچاقچی مواد مخدر/افزایش کشفیات در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام عباس غلام زاده بعدازظهر یکشنبه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر استان گفت: از این قاچاقچیان در مجموع حدود یک هزار و 900 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده است.

وی بیان کرد: همچنین 400 خودروی مربوط به این قاچاقچیان توقیف شده است.

افزایش هشت درصدی کشف مواد مخدر

غلام زاده اظهار داشت: میزان کشفیات مواد مخدر در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد افزایش داشته است.

وی بیشترین میزان کشفیات را مربوط به تریاک عنوان کرد و افزود: سال گذشته یک هزار و 542 کیلوگرم تریاک کشف شد این در حالی است که امسال یک هزار و 703 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

غلام زاده عنوان کرد:۶۰ کیلوگرم حشیش نیز طی سال جاری در این استان کشف و ضبط شده است.

وی بر برخورد قاطع با عوامل و مصرف کنندگان مواد اعتیاد آور تاکید کرد و گفت: نیروی انتظامی در پاکسازی جامعه از این پدیده خطرناک و خانمان سوز از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

غلام زاده با بیان اینکه گرایش به مواد اعتیاد آور پیر و جوان، باسواد و بی سواد نمی شناسد، اظهارداشت: دشمنان از این طریق ضرباتی را بر پیکر جامعه می زنند.

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رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هم در این نشست گفت: در این استان 44 مرکز ترک اعتیاد فعالیت می‌کنند.

دکتر رضا چمن افزود: حدود سه هزار و 400 نفر زیر پوشش این مراکز بوده و با داروی متادون در حال ترک هستند.

چمن بر نظارت بیشتر بر این مراکز تاکید کرد و بیان داشت: بسیاری از این مراکز کارایی لازم را ندارند و بیشتر به فکر کسب درآمد از این راه هستند.

وی کاهش سن گرایش به مواد مخدر را نگران کننده دانست و تصریح کرد: سن گرایش به استعمال دخانیات در 10 سال گذشته دو سال کمتر شده است.

چمن بر انجام کار پژوهشی در خصوص علل گرایش به مواد مخدر در استان تاکید کرد و خواستار همکاری همه دستگاهها برای از بین بردن این آسیب اجتماعی شد.

معاون قضایی دادگستری استان نیز در این نشست گفت: در سال گذشته یک هزار و 332 پرونده قاچاق مواد مخدر در دادگستری استان مورد بررسی قرار گرفت.

آوند از تلاشهای نیروی انتظامی در زمینه مبارزه مواد مخدر تقدیر کرد.