عملیات اجرایی شبکه برق و آب ناحیه صنعتی خمیران انزلی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از ناحیه صنعتی خمیران انزلی گفت: با توجه به پتانسیل شهرستان انزلی به جهت سرمایه گذاری شهرک صنعتی شماره دو در این شهرستان در حال ساخت است.

مجید عباسیان امین افزود: با ساخت این شهرک بخشی از مشکلات کمبود عرصه صنعتی در شهرستان انزلی برطرف خواهد شد.

وی اظهارداشت: تاکنون پروژه های خیابان کشی، زیر سازی و آسفالت، گاز رسانی، جدول گذاری و پیاده رو سازی، به اتمام رسیده و در حال حاضر پروژه آبرسانی و برق رسانی به این ناحیه صنعتی در حال اجراست.

مدیر عامل شهرک های صنعتی گیلان گفت: طول شبکه آب و آبیاری فضای سبز این ناحیه صنعتی به طول شش کیلومتر است و هزینه جرای این پروژه افزون بر دو میلیارد ریال برآورد شده و تا کنون 70 در صد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: همچنین شبکه برق این ناحیه به طول سه هزار متر خطوط هوایی و 200 متر کابل زمینی با هزینه ای افزون بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال و 35 در صد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

عباسیان امین یادآورشد: پروژه های دیگری از قبیل ساخت مخزن هوایی،شبکه فاضلاب نیز در آینده در این ناحیه صنعتی اجرا خواهد شد.