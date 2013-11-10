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۱۹ آبان ۱۳۹۲، ۱۵:۵۶

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عملیات اجرایی شبکه برق و آب ناحیه صنعتی خمیران انزلی آغاز شد

عملیات اجرایی شبکه برق و آب ناحیه صنعتی خمیران انزلی آغاز شد

انزلی – خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی پروژه آبرسانی و شبکه 20 کیلو ولت ناحیه صنعتی خمیران انزلی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از ناحیه صنعتی خمیران انزلی گفت: با توجه به پتانسیل شهرستان انزلی به جهت سرمایه گذاری شهرک صنعتی شماره دو در این شهرستان در حال ساخت است.

مجید عباسیان امین افزود: با ساخت این شهرک بخشی از مشکلات کمبود عرصه صنعتی در شهرستان انزلی برطرف خواهد شد.

وی اظهارداشت: تاکنون پروژه های خیابان کشی، زیر سازی و آسفالت، گاز رسانی، جدول گذاری و پیاده رو سازی، به اتمام رسیده و در حال حاضر پروژه  آبرسانی و برق رسانی به این ناحیه صنعتی در حال اجراست.

مدیر عامل شهرک های صنعتی گیلان گفت: طول شبکه آب و آبیاری فضای سبز این ناحیه صنعتی به طول شش کیلومتر است و هزینه جرای این پروژه افزون بر دو میلیارد ریال برآورد شده و تا کنون 70 در صد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: همچنین شبکه برق این ناحیه به طول سه هزار متر خطوط هوایی و 200 متر کابل زمینی با هزینه ای افزون بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال و 35 در صد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

 عباسیان امین یادآورشد: پروژه های دیگری از قبیل ساخت مخزن هوایی،شبکه فاضلاب نیز در آینده در این ناحیه صنعتی اجرا خواهد شد.

 

 

کد مطلب 2173369

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