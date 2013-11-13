مراسم عاشورايي نخل گردانی فدافن کاشمر ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي گفت: بنا به پیشنهاد اين اداره كل و تصویب شورای سیاستگزاری ثبت، موضوع فرهنگي مذهبي مراسم نخل گردانی فدافن کاشمر در ردیف میراث معنوی کشور قرار گرفت.

حسين عباس زاده با بيان اين مطلب اظهار کرد: بدون تردید تنوع قومی و فرهنگی خراسان رضوی سبب پدیدآمدن رفتارهایی آئینی گردیده که در آن نمایش اعتقادات و باورهای قومی نهفته و به همين جهت موضوع محرم و رویدادهای کربلا در طول تاریخ همواره محملي برای اندیشه ورزی ماهیت آزادگی و حق طلبی در میان مردم هر دوره بوده است.

معاون ميراث فرهنگي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي بیان کرد: از جمله این مراسم مي توان به نخل گردانی روستای فدافن کاشمر اشاره کرد که به صورت جلوه اي از معنویت عاشورایی، توسط ارادتمندان به سید الشهدا (ع) برگزار می شود و همه ساله طبق سنتی دیرینه با فرارسیدن ماه محرم در شهر کاشمر انجام می شود.

عباس زاده افزود: مراسم نخل گردانی فدافن کاشمر با حرکت دسته جات عزاداری روستای فدافن به سمت شهر کاشمر در عصر روز دوازدهم آغاز می شود که به طور کلی در این مراسم آئین های گوناگونی از جمله نخل گردانی به نمایش گذاشته می شود.

نمايشگاه محرم در خانه ملك برپا شد

سرپرست معاونت صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي از بر پايي نمايشگاه محرم همزمان با ايام عزاداري حضرت ابا عبد الله الحسين(ع) خبر داد.

مهناز تقوی اظهار کرد: در اين نمايشگاه كه با هدف ترويج آثار مذهبي در مركز آفرينش هاي هنري خانه ملك داير شده پرده هاي مذهبي هنرمندان گلدوز اتحاديه گلدوزان مشهد و علم سازي سنتي استاد امير به نمايش گذاشته شده است.

سرپرست معاونت صنايع دستي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي افزود: تابلوهاي معرق فلز از استاد امين الله اسماعيلي، تابلوهاي فيروزه كوب و فيروزه با مضمون آيات قرآن و اسامي ائمه اطهار(ع) اثر هنرمند سيد حسين سجاد و نقاشي قهوه خانه اي استاد حميدي نيزدر معرض ديد علاقه مندان قرار گرفته است.

تقوی گفت: علاقه مندان مي توانند تا مورخ 29 آبان ماه جاري و در روزهاي تاسوعا و عاشورا از ساعت 8 الي 14 بعد از ظهر از اين نمايشگاه بازديد به عمل آورند.

فراخوان مسابقه استاني فیلم کوتاه و عكس" نماز و عاشوراييان" منتشر شد

مسئول شوراي ترويج فرهنگ نماز اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي گفت: فراخوان مسابقه استاني فیلم کوتاه و عكس" نماز و عاشوراييان" منتشر شد.

محمد تقي كاظمي نسب از انتشار فراخوان مسابقه استاني فيلم كوتاه و عكس نماز و عاشوراييان خبر داد.

مسئول شوراي ترويج فرهنگ نماز اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي افزود: اين مسابقه در راستاي ترويج فرهنگ نماز به ويژه در مراسم عزاداري ماه محرم و صفر و بهره گيري از ظرفيت هاي هنري فيلم و عكس، توسط ستاد اقامه نماز خراسان رضوي با همكاري اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي مشهد، صدا و سيماي خراسان رضوي، اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي، اداره كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي، حوزه هنري خراسان رضوي، معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري مشهد، انجمن سينماي جوان دفتر مشهد، انجمن عكاسان خراسان رضوي و شركت دانش بنيان رحيل آريان مهر برگزار مي شود.

کاظمی نسب بیان کرد: ترويج فرهنگ نماز جماعت بويژه ظهر تاسوعا، عاشورا و اربعين حسيني، توسعه فرهنگ صحيح عزادري و اقامه نماز در ماه محرم و صفر، توجه به موضوع اقامه نماز و عزاداري از ديدگاه هنري، تقویت و تبادل تجربه های هنری بين هنرمندان و صاحب نظران، شناسایی زیبایی ها و زوایای پنهان عزاداری محرم و صفر با محوريت نماز، احياي امر به معروف و نهی از منکر و آسيیب شناسی عزاداری محرم و صفر از اهداف اين مسابقه است.